香港在台高级公职人员潘慧心离职留台

在北京加强管控香港公务员和公职人员之际，任职香港贸易发展局台湾总经理潘慧心表示，将于月底离开服务廿二年的贸发局，并留在台湾生活。未到退休年龄的她，相信是首名「跳船」(离开港府或其管治队伍)的驻外公职人员。

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根据台湾《联合报》报道，潘慧心在香港经济贸易文化办事处和贸发局等香港在台机构举办的新春酒会上宣布离职消息，但没有详细解释，只说是「个人生涯规划」。该报续称，潘已取得台湾居留权，情况罕见，而台湾大陆委员会对此不予评论，只是重申，主管机关会依法处理港人的留台申请。

香港政治环境转变导致移民人数上升，台湾亦是热门地点之一，根据台湾内政部移民署，去年共有10813名港人获得当地居留许可，按年增长八成半，是过去数年来首次超越中国大陆人获得居留许可人数，而且是大幅超越七成七。不过，获得定居许可的港人只有1576名，按年增6.9%。

获台湾居留权的潘慧心，领导贸发局驻台办接近五年，相信今次是任期届满不续约。她到台湾之前，曾驻美国洛杉矶五年；但在2006年驻北京只有两年便返回香港，推广创意产业。

香港公务员辞职人数和占离职总人数的比例近年节节攀升，2018/19财政年度有1443人请辞，占离职者16.9%，是当时的三年新高；到了2019/20年度，辞职人数持续上升至1571人，占比18.9%；而2020/21年度的首季(即去年4至6月)，已有229人辞职，但这数字未反映《港区国安法》实施，以及港府要求公务员签署效忠声明后的数字。不同传媒报道，单是社会福利署便有约百人不愿签署声明而辞职，而截至今年1月，更有多名资深政务主任(俗称AO)决定请辞，当中最少四人属于首长级官员，包括八级首长级薪级中第四级的政制及内地事务局副秘书长戴家佩和第二级的民政事务局首席助理秘书长郑兆勋。至于最新辞职的，是以照顾家人为由而辞职的民政事务局局长政治助理黎颖瑜。

潘慧心服务的贸发局虽然不是政府部门，但属有法例规管的「法定机构」，员工的薪酬福利与公务员挂钩，在部分条例中属于「公职人员」，立法会文件亦将之列为公职人员，港府正考虑把非公务员的合约政府员工和公职人员纳入需要签署声明效忠特区和拥护基本法之列。

贸发局于1966年在港成立，负责推广香港对外贸易，全球设有约五十个办事处，而台湾办事处是在2008年尾成立，陆委会视之为港府的半官方机构。