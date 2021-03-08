印度敦促美日澳投资其疫苗生产 迎战中国疫苗外交

印度政府一位消息人士告诉路透社，印度已敦促美国、日本和澳大利亚投资印度的疫苗产能。这个“四方安全对话”联盟正试图抵御中国声势大增的疫苗外交。

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路透社援引数据显示，北京当局已承诺通过出口和捐赠向全世界提供至少4.63亿剂自产的新冠疫苗。

两名印度政府高级官员表示，美国、日本、澳洲和印度的四国联盟在加大努力扩大全球疫苗接种，以对抗中国上升的软实力。这两名官员还说，作为全球最大的疫苗生产国，印度相信自己最适合引导这方面的努力。

美国国务院发言人在被问及对此有何看法时，并未提到印度请求资金帮助，也没有说到中国，而是表示，美国关注扩大全球疫苗接种、制造和运送。这位官员告诉路透社说，美国国务卿布林肯2月18日与四方联盟的外长进行了会谈，讨论了新冠疫情应对和经济复苏以及气候变化等问题上的合作”。

日本外务大臣茂木敏充周五在记者会上称，四国在2月的会议上讨论了“国际合作以确保发展中国家平等获得疫苗的必要性和重要性”，但没有做出任何决定。

两名印度消息人士之一对四方联盟讨论有着直接了解，这位官员称，该组织已经就全球疫苗接种举行了几次会议。

另一位印度消息人士表示，在2月视频会议上，四国讨论了“鼓励发展替代性医疗供应链，从而减少对中国依赖”的方法。

中国人民政治协商会议日前表示，外界有声音质疑中国通过疫苗出口来扩大地缘政治影响，这种想法十分"狭隘"。中国外交部发言人华春莹也表示，中方开展疫苗国际合作，目标是使疫苗成为全球公共产品。