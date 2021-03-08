国际妇女节 人权组织：致敬中国的勇敢女性

3月8日国际妇女节之际，总部位于英国伦敦的人权机构、国际特赦组织通过推特表示，“在争取人权的运动中，女性的力量不可忽视：她们的勇敢、坚韧、智慧让我们看到中国人权进步的希望”。该组织称，“ 今年的国际妇女节，让我们向这些勇敢的中国女性致敬”。

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国际特赦组织的声明写道，“40多年前，联合国选择正式将3月8日作为表彰妇女的力量的日子。这一天汇集了世界各地对于女权的呼声，令大众了解性别歧视，同时增强了全球女性的声音。”声明称，“但我们今天庆祝的‘国际妇女节’实际上发源于国际劳工运动，而早在一个世纪前，中国就已经开始庆祝妇女节。中国劳动妇女扮演的角色，不单体现在全球位于前列的女性劳动参与率，她们亦是经济的重大推动力。”声明表示，“ 在争取人权的运动中，女性的力量更是不可忽视：她们的勇敢、坚韧、智慧让我们看到中国人权进步的希望。在今年的国际妇女节，让我们向这些勇敢的中国女性致敬。”

国际特赦组织提到的争取中国人权进步的女性代表包括，长期关注工人、妇女和中国社会各阶层相关的平权议题，出生于1991年的女权主义者李翘楚。该组织提到，“2020年的元旦，李翘楚被北京警方以‘寻衅滋事’的名义带走，之后她在推特上发布《戴手铐过新年》，开始实名公开发声，她在推特上记录被指定居所监视居住的4个月、多次取保候审、传讯、约谈的经历— — 患有抑郁症的她，不仅在关押中遭遇残酷待遇，还要应对警察频繁的骚扰。即使如此，她仍积极为在关押中的许志永、常玮平、丁家喜、程渊、陈玫等人发声。” 2021年2月6日，李翘楚被山东警察以“煽动颠覆国家政权罪”的名义带走，原因似乎是因为她投诉了关押许志永的山东临沂看守所伙食存在问题。

因探访报导武汉新冠疫情而入狱的公民记者张展亦受到致敬。国际特赦组织提到，“张展曾是一名律师，2020年2月，她前往中国新冠肺炎疫情的中心武汉，被当地疫情造成的灾难所震撼。尤其是其他独立记者被拘押的事件，以及受害者家属被骚扰的情况，让她开始利用微信、推特和YouTube等网络平台讲述她的所见所闻。2020年9月15日，她被当局以‘寻衅滋事罪’起诉，最终获刑四年。为了抗议自己被拘押和坚持自己无罪，张展于2020年6月开始绝食。此外，她还被强行戴上脚镣，双手被24小时束缚超过3个月。”

声明指，“在审判中，当审判长向张展核实个人信息时，张展反问审判长：‘你不觉得你把我推上被告席，你的良心会告诉你这是错误的吗？’当审判长宣布合议庭与公诉人名单时，张展再次避开回应审判长的提问，再次发问：‘在你纠正你的错误之前，我没法回答。这是审判你的法庭，不是审判我的法庭。’她说：‘公检法如果要对人民审查，可以把任何人推上法庭。国家的恐惧来自于对人民的不信任’。”据悉，在剩余的庭审过程中，张展一言不发，最终获刑四年。此外，同样被提到的还包括，走上“救夫”维权之路的中国维权律师余文生的妻子许艳，及反对性骚扰及性侵事件的中国MeToo运动参与者等。