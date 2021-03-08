梅根和哈里是否会与英王室决裂

哈里王子和萨塞克斯公爵夫人梅根与奥普拉的对话。CBS黄金时段特别节目3月7日播出。

萨塞克斯公爵夫妇哈里和梅根的爆炸性电视访谈震撼英国，被形容犹如投向英王室的一枚炸弹。白宫发言人菩萨基周一称赞说，谈论自己在健康问题上的挣扎并讲出自己的故事需要勇气。不过，公爵夫妇吐露的细节也引发一连串难解的疑问。

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梅根哈里描绘出一个阴暗的英国王室，加入王室后一度想过自杀，她怀孩子时，王室有过“几次对话”，讨论她和哈里未来的宝宝“肤色可能有多黑”。哈里谈到父亲查尔斯王子和哥哥威廉王子，在他退下“高级王室成员”之后，父亲已不接电话，让他失望。他仍然爱着和他一起经历过磨难的哥哥，但是“现在走上不同的路”。

两人与美国名嘴奥普拉的谈话已在美国电视播出，3月8日在英国独立电视台ITV播出，留下一连串疑问。

英国王室如何反应

英国王宫对奥普拉的采访不置一词，王室回答的可能性很小，除非一些成员遭指名道姓批评后可能才会反击。但是，采访披露的细节具有极大的破坏性，梅根披露，自己在王室期间，曾产生过轻生的念头，她并且称，没有得到过任何帮助。

舆论尤其关注他的哥哥威廉王子和嫂嫂凯特会否反应。

采访时，梅根特意否认，并非如媒体所报，梅根和哈里婚礼举行前几天，为花童裙子的事，她把剑桥公爵夫人凯特惹哭了。不，梅根说，恰恰相反，是凯特把她惹哭了。凯特后来向她道歉，还给她送了花。

是谁发出的带有种族歧视的评论

哈里王子的岳母是黑人，但他发誓，绝不会透露到底是哪位王室家庭成员问他，未来出生的阿奇的肤色会有多黑。

不过，两人的披露已经引爆传言纷飞，对王室的形象似乎有损无益。

梅根究竟向谁发出求助

梅根声明，在她生出轻生的念头后，曾发出求助，但“没有得到任何帮助”，引出的疑问是，梅根当时接触了谁？为什么她没有得到帮助，以便让她更好地适应王室的要求。

从梅根的吐露看，她感觉自己的自由受到很大限制：“我不能随随便便就叫一辆uber来宫里。”

家庭关系

梅根和哈里的声明丝毫无助于改善他们与王室自从两人决定离开王室起已经紧张的关系，倒有可能引发与王室完全断绝关系。

哈里透露，他的父亲查尔斯王子在他们从“高级王室成员”退出一段时间“不再接我的电话”，父亲的做法“让他失望”，哈里同时声明决心强化相互的关系。哈里虽然表示非常爱有过共同痛苦经历的哥哥威廉王子，但谈话显示，他已远离哥哥，各自在走各自的路。

谁在嫉妒梅根

哈里暗示，他们夫妇2018年访问澳大利亚和新西兰时，梅根引发民间喜爱招致王室成员嫉妒。到底是谁在嫉妒？为什么？这能解释后来发生的一系列问题吗？

这一细节立即引起联想：查尔斯王子和戴安娜王妃1983年访问澳大利亚时，戴安娜盖过查尔斯，独领风骚。

哈里还回忆了母亲遭遇的悲剧，说他和妻子与八卦小报冲突不断，“我最大的担忧是历史的重演。”哈里一直把母亲的死归咎于记者。

关于霸凌的指控

哈里和梅根的访谈播出前几天，传出梅根欺负工作人员的指控，说她把初级助手们弄哭，并导致两名私人助理离开王宫。白金汉王宫表示会就此展开调查。但梅根称这不过是人身攻击。

梅根与父亲的关系

梅根在2018年结婚之前已远离父亲托马斯.梅根，后者从来未与哈里王子甚至孙子阿奇见过面。

梅根解释，自己尽力做事希冀保护自己的父母，但当她发现父亲向小报曝料时感觉遭到了“背叛”。

他们的女儿将如何命名

哈里和梅根披露，他们的第二个孩子将是一位女孩，现在，有关他们将给孩子起什么名字的猜测满天飞。