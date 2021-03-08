缅甸军警对被围示威者展开抓捕行动 联合国及多国呼吁释放示威者

缅甸仰光三桥区数百示威者周一夜间被军政府安全部队包围，联合国人权事务高级专员公署以及美国、欧盟、加拿大和英国一致呼吁当局允许示威者离开。法新社报道，当地时间22点，军警向示威者开枪并开始抓捕行动。

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据法新社报道，联合国人权高专署周一晚间在推特上发文称，缅甸军方当地时间周一晚22点开始向示威者开枪并实施抓捕行动。法新社现场记者也表示，听到多次枪声。而仰光市民正涌向三桥区，要求当局允许被围的示威民众离开。

联合国人权事务高级专员署周一在推特上对缅甸局势发文，表示对数百名和平示威者的命运深表关切，包括在仰光被安全部队封锁的妇女，可能有被捕或遭受虐待的危险。

联合国人权事务高级专员公署敦促缅甸警察立即允许示威人们安全离开，而不会受到报复。

据称，约有800到1000名抗议者被困在仰光附近的三桥区（Sanchaung），安全部队包围示威者，准备逮捕行动。

美国、欧盟、加拿大及英国也分别在推特上呼吁缅甸安全部队释放三桥区的抗议者。其中美国驻缅甸大使馆表示，部署在三桥区周围的安全部队加剧紧张局势，呼吁部队撤离并允许人们安全返家。

欧盟驻缅甸代表团发文指出，年轻人被困在仰光三桥区和仰光其他地区的现状令人严重关切，呼吁安全部队允许这些年轻人离开该地区并安全返家。