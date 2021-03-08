重症患者显著增加 巴黎大区医院不堪重负 英国单日新增确诊减至5千以下

法国重症监护病房的新冠病毒感染患者人数周一显著增加，巴黎大区情况再次变得严峻，巴黎大区一些医院取消非紧急手术以应对大量涌入的新冠肺炎患者；而英国单日新增病例减至5千以下，为去年9月底以来最低；意大利感染新型冠状病毒死亡人数超过10万。美国疾控中心表示，已接种疫苗人士可不戴口罩室内聚会。

广告 继续浏览后续

法新社报道，据法国卫生部最新统计，法国周一新增重症患者381人，总共达到3849例。自一月初重症患者人数下降到2600以下之后，重症患者人数不断攀升。巴黎大区卫生局局长AurélienRousseau表示，巴黎地区“情况非常紧张”。卫生局不得不下令巴黎大区各大医院减少40%非必要外科手术等，以应对大批涌入的新冠肺炎患者。法国卫生部周一晚间通报，新增确诊5327例，新增死亡360例。法国接种第一剂疫苗人数达到397万8000人。

另据英国政府周一发布的数据显示，英国新增确诊由前一天的5177例减少为4712例，为去年9月28日以来的最低点。

英国政府指出，全英已有2237万7255人接种第一剂疫苗，超出前一天的2221万3112人。

不过，英国首相约翰逊表示，最近的疫情数据正面，但民众仍然要谨慎，防范感染病例回升。约翰逊周一在首相府的记者会表示，最近的迹象令人鼓舞，但去年夏天，确诊病例比现在还要少很多，但之后病例上升。

英国周一起落实放宽防疫限制的"路线图"，小学生可以回校上课，但要加强检测。

意大利感染新冠病毒死亡的人数超过10万。卫生部周一公布，新增死亡318例，累计死亡10万103人，成为全球第7个染疫死亡人数突破10万的国家。

意大利周一新增1万3902人确诊，较周日超过2万例回落，估计是周末期间检测量较少导致。另外新增687名患者住院，较周日400多人上升，重症人数增至2700人。总理德拉吉承认，情况恶化，政府将大幅加强疫苗接种计划。

另据报道，美国疾控中心发布新的指示，已全面接种疫苗人士可以与其他打了疫苗的人，不戴口罩，在室内小规模聚会。根据新指引，已接种疫苗人士也可以在不用戴口罩下，探访另一个家庭中没有注射疫苗而属于低风险感染人士。

美国至今有大约3千万人，即9.2%人口注射辉瑞、莫德纳和强生的疫苗。接近18%人口即5890万成人至少注射一剂疫苗。

据美国约翰霍普金斯大学数据显示，美国仍然是全球疫情最严重的国家，累计确诊2898万8762例，累计52万4979人死亡。美国上周新增确诊下跌12%，而疫苗接种工作加快至每天注射220万剂。

路透社报道，美国新增病例连续8周回落，直至本月7日的一周平均每天新增6万例确诊，上周的死亡病例有1万1800例，下跌18%，是自去年11月底以来最低，平均每天有1686人死亡。

美国疾病预防控制中心数据显示，目前美国约有2800万人接种了疫苗，占总人口8%。