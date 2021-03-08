香港近二百名公务员拒绝效忠

北京通过港版国安法强化控制香港之后，香港自由空间遭严重挤压，当局去年底开始要求公务员以宣誓或签署声明形式表态拥护『基本法』及效忠特区政府。但是，香港当局8日称，有100多至200名公务员没有签署效忠声明，他们必须离职。

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迫使公务员效忠，批评人士指责香港当局企图消除公务员内部的不同声音。但分析人士认为，这符合北京的“爱国者治港”谋划，将香港牢牢控制在掌心。

香港公务员事务局局长聂德权3月8日表示，近200名公务员没有签署拥护『基本法』和效忠香港特区的声明，按照机制，这些人必须离开公务员队伍。

该局长称，公务员如拒绝签署声明以接纳及承担基本责任，政府就会对他们失去信心，因此会安排他们离开公务员队伍。聂德权进一步解释、公务员团队要清晰知道和接受，爱国家就是爱中华人民共和国，中华人民共和国的执政机关就是共产党。

根据香港当局统计资料，香港目前有17万多名公务员，其中还不包括法官及司法人员、廉政公署人员和香港驻外地经济贸易办事处在当地聘请的人员。

香港2019年爆发“反送中”运动，最多时上街示威的民众超过一百多万，这一运动也得到不少公务人员支持。不少公务员参与游行集会，甚至主动举办集会，呼吁其他公务员参加。

为强化控制，推行北京“爱国者治港”，港府去年底开始要求公务员以宣誓或签署声明形式表态效忠特区政府和拥护基本法。

中国港澳办主任夏宝龙上月称，必须始终坚持“爱国者治港”，他称，绝不能允许有人做“损害中国共产党领导的社会主义制度的事情”，“爱国者”必须珍惜维护国家主权、安全、发展利益、尊重维护国家的根本制度和香港的宪制秩序。