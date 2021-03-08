CNN：中国海军非吴下阿蒙实力仍输美国

中国今年国防预算增长6.8%，明显高于去年两个百分点，已引起外界关注，美军印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）前日更称，美国从现在到2026年间将面对不少挑战，包括中国可能试图改变区域现况。事实上，中国军力增长之快已让美国如芒在背，据美国海军情报局（ONI）推算，解放军海军的军舰数量已在2020年底超越美国，成为全球最大舰队，但整体战力还是无法与美国匹敌。

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美国有线电视新闻网络 （CNN）引述ONI数据指出，解放军舰艇数量从2000年的110艘，增至2015年的255艘，去年底更达到360艘，超越美国的297艘；4年后，解放军舰艇相信将增加至400艘，美军则计划扩充至355艘。美国海军、陆战队及海岸防衞队去年12月发布的共同报告就提到：“中国海军的战力只花了20年就增长超过3倍”，又称：“中共正已惊人的速度建造现代化舰艇、潜艇、航空母舰、战斗机、两栖突击舰、弹道飞弹潜艇、极地破冰船等，成为足以支配全球的海军规模。”

另外，根据美国战略与国际研究中心（CSIS）引自联合国的数据统计指出，中国在2018年以总吨位计占全球造船市场的40％，远高于排名第二的韩国25％。前年，中国便建造超过2300万吨船舰及3亿吨的商船。即使美国在二战期间（1941-1945年），造船总吨数也不超过4,000万吨。

美国海军战争学院（US Naval War College）中国海事研究所教授埃里克森（Andrew Erickson），也曾在上月发表的论文中提及，“中国解放海军不再是重制当地造船产业中的垃圾，而是越来越精致复杂、能力更强大的船只。”

不过，这并非意味中国海军的战力超越美国。美国海军拥有超过33万人服役，仍胜过中国的25万人；美军的驱逐舰、巡洋舰吨数仍大于中国，且有超过9,000个舰载垂直导弹发射槽，中国仅约1,000个，代表美国的舰射导弹能力大幅领先。

此外，美国的50艘攻击型潜舰全是核动力，对比中国62艘潜舰只仅有7艘为核动力。而美国拥有由11艘核动力航空母舰组成的战斗群，中国目前仅有的2艘航母，还是苏联时代的产物。军事作家沃特海姆（Eric Wertheim）表示：“一艘美国航舰及其战斗群，比多数国家的整个空军还要强大。”