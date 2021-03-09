中国接种缓慢引发严重忧虑

中国在大肆渲染国产新冠疫苗已供应到60多个国家之后，暴露出一个严重问题，就是中国人注射疫苗比例过低，欧盟理事会主席米歇尔周二说，中国人接种的比例比欧盟国家已低出两倍之多。更不能与美国以色列去比。一家中国研究机构担心世界将因免疫力强弱一分为二，中国被划入一个没有抵抗力的自我隔离的世界。

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中国有影响力的肺炎专家钟南山在强调加快接种的同时，披露了一个十分严峻的数字：只有3.56%的中国人注射了疫苗，不仅远远低于美国、以色列、英国，比欧盟也低得多。钟南山称，中国的目标是七月底前，让40%的人口接种。中国另一位专家张文宏3月7日对『健康时报』委婉地表示，“由于中国民众被保护得很好，反而有‘免疫缺口’”。

张文宏表示，当美国的整体免疫率超过60%，全球疫情可能结束并且重启，“目前整体免疫力在5%以下，所以在这一年，疫苗是肯定要打的。”张文宏的表述很有意思，他表示不担心疫苗产量，而是担忧接种的速度和效率。他说，即使每天打500万剂次疫苗，6月底达到40%的接种率，任务也十分艰巨，即使达到了，也还不到中国总人口的一半。针对这一“防疫缺口”，张文宏表示：一旦其他国家没有很好地防控疫情，中国就始终会暴露在风险之下，并受到移入病例的影响。

但是，欧美却在为中国接种率如此之低有另外一种担心，十几亿中国人如果不能普遍获得免疫力，新冠疫情对世界的威胁就挥之不去。不光这一最早爆发于中国武汉的疫情，有可能像“飞来去”一样，才“飞”回中国，没有获得普遍免疫力的中国人如何在世界上活动也是一个很严重的问题。

中国的安邦智库日前公布的一项研究似乎也反映出中方的担忧，该报告称：“令人担忧的反倒是中国，中国实际是‘起了一个大早，赶了一个晚集’。由于中国在防疫成就上的宣传比较高调，很早就宣布了‘各种成功’……这使得世界科技界不太愿意与中国配合，渡过难关。”

为什么会这样呢？该项研究称，中国可能低估了“疫苗战争”的危险，什么是“疫苗战争”？“就是各国在有限的时间内、围绕有限的疫苗产能进行的争夺疫苗的博弈。”根据这一报告，“随着疫苗大规模投入使用，世界实际上分成两个部分，一个是因大规模接种而成为有抵抗力的世界，经济和生活正常，社会环境开放；另一个是没有抵抗力的世界，只能牺牲经济增长和社会福利，采取严格的隔离手段。研究称：“只要这种自我隔离状态维持1-2年，一个国家的经济和社会则有可能会崩溃。”该研究称，从总体看，“中国以及第三世界国家的未来状况令人担忧”，结论：“疫苗接种将把世界分为有抵抗力的世界与无抵抗力的世界，而中国不能只停留在社会性防控形成安全框架之内，必须加入有抵抗力的世界之中。中国巨大的疫苗需求量与疫苗产能、购买可能性、接种能力之间，会造成一定的缺口，可能形成阶段性的困难。中国不能低估“疫苗战争”的危险性。”

安邦智库的研究是否有点耸人听闻呢？不知道。至少可以说，中国领导人在第一时间高估了中国抗疫的胜利，没有意识到抗疫的最终胜利，取决于中国人免疫力的普遍程度，从更大范围来讲，取决于全人类免疫的普遍程度。

欧盟理事会主席米希尔周二对中俄的批评就很值得思索，他质疑中俄两国为什么放着本国那么庞大的人群不去接种，却把疫苗当外交工具，大肆渲染如何如何帮助60多国提供疫苗？这话意味着，中俄两个大国，不要华而不实地作秀，把本国的疫情解决了，本国的免疫力大幅提高了，对世界的贡献就比什么都大。

法国世界报周二报道指出，现在中国的问题是一个是产能的问题，一个是民众是否信任国产疫苗的问题。也就是说，供应和需求都是问题。中国目前共开发17种疫苗，其中7种进入三期试验，这其中又有四种获中国当局批准上市。其中两个由国药出产、另外两个是科兴和康希诺生物，与前三种不同，后一种只需注射一针。

中国国药称有能力在2021年生产10亿剂疫苗，甚至“每年生产30亿剂”。不过，现在离这个数字仍然距离遥远，根据财新报道，国药两个厂的年生产力为两亿两千万剂，科兴则称，六月开始，可每年出产20亿剂疫苗，比目前的能力超出四倍。康希诺则表示将目前的年生产能力提高一倍，达致5亿剂。

出席两会的中国疾控中心主任高福称，中国应在明年年初给70-80 %人口接种，但他微妙地承认，在理论生产能力与具体的产能之间仍有区别，因为质量标准构成非常“复杂的过程”。

另一个问题就是中国人对国产疫苗的信任问题。法国世界报报道说，疫苗的话题在中国极其敏感，过去屡屡出现的疫苗丑闻以及假药丑闻，导致中国人对本国药品的信任度极其有限。你听中国人赞扬政府如何如何领导抗疫胜利并不稀奇，但你去问他会不会注射国产疫苗可能就很犹豫。根据香港『南华早报』报道，中国疾控中心一项民调显示，该中心在北京的员工中，只有不到74％的人愿意接种疫苗。而且学历越高的人越不愿意接种国产疫苗。

1月12日，国药控股董事长、总经理以“个人理由”同日辞职引发混乱，另外，科兴疫苗在土耳其公布的有效率是91.25%，在巴西为50.38%也引发不安。2015-2018担任中国国家食品药品监督管理总局局长、党组书记的毕井泉也批评说，企业应该明白，他们的资料越公开越好。公开你们全部的资料，才能强化公众的信任。还有一个原因，中国目前几乎没有新确诊病例，也使得人们不愿接种。

如何能说服中国民众自愿接种，也许需要中国领导人作表率，中国媒体不厌其烦地报道外国元首如何带头接种中国疫苗，但是，无论中国国家主席习近平还是总理李克强，都还没有伸出自己的胳膊。