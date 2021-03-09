习近平称中国可以平视世界了 美国是隐忧

中国国家主席习近平最近很自信，3月6日，他在全国政协联组会议上说，中国已经可以平视这个世界了。

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习近平在中国全国政协第十三届四次会议的医药卫生界、教育界委员联组会议上称，“70后、80后、90后、00后，他们走出去看世界之前，中国已经可以平视这个世界了，也不像我们当年那么土了。”

国际社会，但凡一个强大富裕的国家，很少从领导人讲话中听到这类语言：不断地去和别国对比，去攀比，去暗中比试，计算着某年某月超过。从这点上看，习近平仍然承继了毛泽东当年大跃进在短短年头“赶英超美”的思路。习近平的“平视”说，因此也引来不少讥讽，有网民评论：“这句话露出自卑的一面，一般而言，很自卑的人总是想着‘平视’和‘俯视’等来提高自己地位。”

但习近平的自信是不可遏止的，近月来尤其如此。尤其是他提到“抗疫胜利”时更是劲头十足。两会上，习再一次谈到中国抗疫成功时称：“这不仅是一时之运，还有我们的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。”

纽约时报载文评论，“多年来，习近平和其他中国官员有时会使用这些神气十足的语言来表述东方与西方之争。但近几个月来，中国官员使用这种语言的频率明显增加，突显了中国政府充满自信(用批评人士的话说叫傲慢)的样子。”

习近平数月以来讲话时喜欢使用的关键词包括“风险”“自信”“机遇”等等，综观其讲话，谈风险是为了警告全党事情并不那么一帆风顺，但只要念念不忘两个拥护，团结在习核心周围，没有战胜不了的风险，因此，谈风险其实是为了先垫底，从而进一步抬高英明领袖，但近来，习近平谈自信或者自信中国越来越强大的类似话语的频率越来越高，“平视世界”就是其中典型的一例。

在说中国人可以“平视世界”前一个多月的元月11日，习近平在省部级第一把手讲习班上讲话称，“时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在”，他称，中国发展处于重要战略机遇期，机遇和挑战都前所未有，但他肯定地说：“机遇大于挑战”。

习近平的另外一段话是青海省祁连县委书记披露出来的，这位县委书记在学习习近平在五中全会和省部级主要领导干部研讨班上的重要讲话时说，习近平“在谈到国际形势时，作出‘西强东弱’是存量，是历史，‘东升西降’是增量、是未来的政治判断”，习近平在谈到中美战略博弈时，“作出‘当今世界最大的乱源在美国’、‘美国是我国发展和安全最大的威胁’等重大判断”。

“东升西降”此言一出，中共党内心领神会，以各种形式传播。1月15日，官媒刊出中共政法委秘书长陈一新传达习近平在省部级主要领导干部专题研讨班上的讲话，文章题为“‘东升西降’是趋势，国际格局发展态势对我有利”。

复旦大学党委组织部副部长周晔1月7日在题为“心有所信方能远行”的文章中称：“五中全会上，习近平总书记指出，要认清东升西降的大趋势，中国之治和西方之乱的鲜明对比。”

习近平相信东升西降是趋势，形势有利于中国。他的这一判断其实一点也不新鲜，毛泽东早就说过，“敌人一天天烂下去，我们一天天好起来”，毛泽东还说过“东风压倒西风”之类的话语，尽管毛时代的中国是全球最穷困的国家之一。从这个意义上说，习近平的判断是出于中共的意识形态，由此产生了所谓四个自信。但是，习时代毕竟与毛时代不同，习的底气还来自其他因素：陈一新依据习近平的讲话总结出四大奇迹：一，经济快速发展奇迹；二，社会长期稳定奇迹；三，抗击新冠疫情奇迹；四，全面实现脱贫奇迹。不过，分析人士指，四个奇迹中经济快速发展是真的，但现在也到了瓶颈，以往的快速没有了。至于社会长期稳定，隐含着专制制度的铁血镇压和维稳，不值得羡慕；抗疫胜利，中国是控制住了疫情，但不能说终结了疫情，而且也谈不上奇迹。中国在全球的形象就是因为抗疫不透明一步步败坏的，至今难以恢复。说道脱贫奇迹，自己制定的最低脱贫标准不说，连李克强总理都点出六亿人月收入平均千元人民币的困难现实，一点都不可以吹嘘脱贫奇迹。

无论如何，四大奇迹成为习近平东升西降的主要依据；另外，中共对西方民主社会一直有一个严重误区，就是乱，过几年选举一次，乱，游行示威抗议，乱，北京的官员们常以这次的抗疫作比，西方还没有收住疫情。但忽略了一个重大代价，学者指这是低人权代价。中国抗疫，封城封省，几千万人一夜被强关起来，专制，一刀切，谁也不敢违抗，西方国家，无法实施中国那样的管制，所以疫情不能一下管控。而且，一些专家指出，新冠疫情最终的控制，取决于全民免疫的程度，从西方大部分国家目前打疫苗的速度来看，包括中国在内的许多亚洲国家远远不能乐观。

自信是一回事，中共领导人除了大放豪言之外，还是把相当多的注意力放在了美国身上。从习近平谈话看出，他已认为无论谁担任美国总统，美国都决心要阻止中国的崛起。解读习近平的陈一新称：“世界进入动荡变革期。中国崛起是一大变量，既是自变量也是因变量，“东升西降”是趋势，国际格局发展态势对我有利。美国遏制打压是一大威胁，既是遭遇战也是持久战。”从中可以看出，中共高层，一谈论到国际，就意识到“美国是一大危险”，而且形容美国在“遏制打压”中国。但是习近平在这一点上比他的下级陈一新看得清楚，他不认为美国仅仅是一大危险，“美国是我国发展和安全最大的威胁”。