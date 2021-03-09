欧盟指责中俄把疫苗当作宣传工具

欧盟理事会主席米歇尔周二就欧盟全境全方位推进新冠病毒疫苗注射表示，欧盟重视价值，而不会像中国及俄罗斯那样把疫苗当作宣传工具。

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米歇尔说，我们不要受中国和俄罗斯诱惑。比起欧盟，中俄政体的价值观远不值得推崇。他指中俄为其他国家提供疫苗“非常有限但大肆渲染”。

这位欧盟理事会主席提醒说，在疫苗问题上，我们有足够的耐心，但并不盲目。

欧盟全境大幅度进行的注射疫苗行动目前因疫苗推迟到货受到一定影响，面对缓慢的核准手续，个别成员国转向未经欧盟卫生机构批准的俄罗斯卫星五号以及中国国药疫苗。

捷克和斯洛伐克目前也已订购了一定数量的俄罗斯卫星五号。欧洲医药局上周已开始审核俄罗斯卫星五号，如获通过，将于七月份开始在意大利生产。

法新社报道，中俄两国大力开展“疫苗外交”，向发展中国家提供新冠疫苗，直至巴尔干岛国家。

不过，布鲁塞尔对此保持警惕，欧盟不打算把卫星五号疫苗纳入欧盟一揽子订购计划中，欧盟委员会主席冯德莱恩上周曾发出质疑：为什么俄罗斯向他国提供数百万疫苗而没有在本国进行足够的接种？

米歇尔表示，根据已知数据，俄罗斯与中国在本国注射疫苗的比例比欧盟少两倍之多，很清楚，欧盟不会把疫苗用作宣传目的，欧盟倡导的是价值。

在欧盟决定对本土出产的疫苗实施控制机制后，外界传出指责欧盟实施“民族主义疫苗政策”的批评，米歇尔对此表示愤怒。

他说，事实胜于谎言，英国和美国颁布政令，禁止出口疫苗，与此同时，欧盟从来都没有禁止出口疫苗。他举例说，以色列接种的大部分疫苗来自比利时厂家的出产。