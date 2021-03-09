法国调查记者出新书 推断马航MH370航班失踪与美军军演有关

2021年3月8日是马航 MH370航班失踪七周年的日子，飞机上载有239名乘客以及机组人员，其中153名中国公民。法国调查记者弗洛伦斯·德·商伊（Florence de Changy）近日推出又一本有关该航班失踪的最新调查书籍，进一步推翻了马来西亚官方推出的版本，她认为MH370失踪很可能是一起劫机未成最后导致的强迫失踪，此举或与当时正在南海进行军演的美军有关。

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2017年Florence de Changy （陳翡） 推出有关马航航班失踪的第一本调查书作时法广曾经对她进行了专访，当时她就完全推翻了马来西亚官方的版本，并且怀疑此事件很可能与正在南海进行军演的美军有关，但是，当时她还尚未找到足够的依据。

在近日出版的新书中，她为她的上述推测提供了许多重要的依据，比如说，她分析指出，这架飞机的信号是“分阶段逐渐消失的”，而这表明飞机在失事前“受到了干扰”，她推测这可能是由“一架预警机在其周围屏蔽了客机的信号”所造成的。 而马来西亚前总理马哈蒂尔的前政治顾问郑文杰（Matthias Chang）在一次访谈时曾经指出，在MH370客机失事“几乎相同的时间”内，曾有两个“重大军事演习”在“同一海域范围内”展开，而这两次军演均有美国军方的参与。 她认为这本来应该为飞机的失踪提供多元的信息，然而，如此密集的军事资源却都无法确定MH370在失事当日的行踪，连美方的雷达也保持了“令人震惊的静默”，对她来说，这是十分可疑的现象。再加上美国情报部门FBI从一开始就在场参与马航失踪飞机的调查工作，马来西亚当局在作出任何公告之前都必须倾听白宫的指令。

法广： 倘若确实与美军有关，那么，美方采取行动的原因会是什么呢？

Florence de Changy ：我认为其中的一种可能解释是机上转载的一批重量为2，5吨的设备物资，这批货物的运输受到高度安全保护并且是在没有通过任何安检的前提下被装运，这是完全违背规章的。至于这批货物可能是什么，有人说可能是美军的机密军事设备，但是，到目前为止我们无法确认。

法广： 您在书中说除了美国之外，马来西亚，越南包括中国政府在内，事实上都是知情的，之所以他们都保持沉默是因为他们都获得了美方的承诺，很难想像，北京政府会就此与华盛顿作交易，毕竟飞机上载有153名中国人。中方会提出什么样的交换条件呢？

Florence de Changy ：我知道这看来似乎很疯狂，我认为，或许中美的交换条件是美方在南中国海问题上对中国网开一面，因为如果我们回顾这段时间发生的一些列事件，就不难发现当时中方在许多方面都走得很远，正常情况下美国政府一定会作出反应，然而，美方却保持了惊人的沉默，这是十分令人怀疑的。”

MH370失踪后，马来西亚、越南、中国与美国等27个国家和地区陆续参与联合搜救行动，但截至2018年马来西亚方面宣布停止搜索工作，该失事航班的事件调查与残骸打捞未有进展。导致该航班失事的原因迟迟未有定论，至今仍有各种猜测与推论。