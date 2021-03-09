美印太司令：对台军售有助台维持自我防卫能力

美国印太司令部司令戴维森周二表示，美国提供台湾国防物资与服务，使台湾得以维持自我防卫能力，并得以面对威胁。

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中央社消息，戴维森周二出席联邦参议院军事委员会听证会时，在书面证词中说明美台关系时表示，美国与台湾基于台湾关系法、美中三公报与六项保证维持实质性关系。

他指出，台湾的价值观反映美方价值观，是一个尊重人权与法治的自由民主社会与开放经济体。美方持续支持以符合台湾人民期望与最大利益的方式和平解决两岸议题。

戴维森表示，美方提供台湾的国防物资与服务的数量，使台湾得以维持主要自我防卫能力，也是以台湾面对的威胁相对应的方式。为促成这一目标，美国印太司令部致力于促进与台湾军队的联合相互操作性、训练、准备与专业性发展。

戴维森指出，北京正在全球范围内对台湾进行外交孤立、经济压迫与军事威胁。台湾邦交国现在仅剩15国，2019年吉里巴斯与索罗门群岛与台湾断交。

中央社称，中共总书记习近平在2019年新年之始的致词中清楚表明，实现统一是中国民族复兴计划的一部分，并表示："不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。"

对此，戴维森在证词中指出，美方对台湾海峡和平、稳定有深切利益，也欢迎中国采取措施降低紧张局势并改善两岸关系。

北京对台湾的严厉言辞使两岸情势日益受到关注。台湾正加强后备能力，并持续为海外和本地采购计划与短期培训及准备提供经费。