美日澳印度四方峰会周五举行 应对中国挑战

美日澳印“四方联盟”视频峰会本周五举行。白宫发言人帕萨其周二表示，美国总统拜登12日将与日本、印度和澳大利亚领导人举行线上峰会，这是美国、日本、印度及澳洲组成的"四方安全对话"（Quad）首度举行领导人峰会，应对中国挑战。

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法新社消息，继加拿大、墨西哥继G7峰会之后，这是拜登参加的首批峰会之一，旨在加强美国与传统盟友的关系。帕萨其表示，此次峰会显示拜登重视美国在印太地区的盟友及伙伴。

帕萨其表示，她预期峰会将讨论国际社会所面临的一系列问题，"从新冠病毒疫情威胁到经济合作，也包括气候危机"。

印度外交部称，与会领导人将就"攸关共同利益的地区和全球议题及具体的共同合作领域"进行讨论，以维护印太地区的自由与开放。

印度外交部在声明中表示，峰会也将讨论供应链、新兴和关键科技、海洋安全和气候变迁。

由于中国在印太地区和世界其他地区采取日益强势的外交政策姿态，美国期待与主要地区盟友巩固关系。

印度此前呼吁"四方安全对话"会员国投资其疫苗产能，以反制中国日益扩大的疫苗外交。

印度表示，会中也将讨论目前持续中的对抗疫情行动，并探讨"确保印太地区拥有安全、公平及平价疫苗的合作机会"。

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀本月稍后也将访问日本和韩国，这将是拜登元月就职以来，美国外交与国防最高官员首次访问亚洲盟友国家。