英女王打破沉默称"为哈里梅根经历感到难过"将处理种族问题

梅根专访引起有关王室再次陷入危机。英国女王伊丽莎白二世及王室周二表示，哈里王子和他的妻子梅根仍是"王室挚爱的家庭成员"，女王周二打破沉默表示将"私下里处理哈里王子及梅根有关种族歧视的指责，承诺会"严肃对待"。

广告 继续浏览后续

英国哈里王子和其夫人梅根·马克尔接受美国脱口秀女王奥普拉访谈上周日播出后，引起巨大反响，使英国王室陷入90年代王妃戴安娜接受媒体采访后的"危机"。这场专访在英国独立电视台播出时，吸引超过1200万人收看。梅根在专访中透露，某个王室成员曾作出种族歧视发言，她还曾被逼到想自杀的地步。

英国王室迫于压力下周二打破沉默，以女王伊丽莎白二世的名义发表一份声明，在得知哈里和梅根在最近几年竟然如此艰难，整个王室家族都感到难过。白金汉宫的声明中说："(专访中）所提到问题令人不安，尤其是种族问题。尽管有些回忆的事情或许存在差异，但王室会认真看待这些问题，并会私下处理这些问题"。

女王的声明并称，"哈里、梅根和（他们的儿子）亚契（Archie）将永远是我们所挚爱的家族成员"。

据称，英国王室高层召开"危机"会议，讨论哈里王子和夫人梅根在日前播出的访问中提出的指控。英国广播公司的王室记者说，白金汉宫不会急于评论。王储查尔斯到访伦敦一间疫苗接种中心被问到对访问的看法，查尔斯并无回应。

另据路透社报道，梅根的父亲托马斯·马克尔周二说，他不认为英国王室有种族歧视，他希望据称有位王室成员提到梅根儿子肤色黑的言论只是个"傻问题"。

梅根此前说她的儿子阿奇不会被授予王子头衔，因为英国王室内部有人担心“他出生的时候肤色会有多黑。”马克尔对ITV说，“我非常尊敬英国王室，我完全不认为英国王室有种族歧视。我不认为英国有种族歧视，我认为洛杉矶存在种族歧视，加州存在种族歧视，但我不认为英国人是那样的。”“关于宝宝会是什么肤色，或者他有多黑的事情。我猜想并希望这只是某个人问的傻问题，可能就这么简单。这可能是某个人问的傻问题。而不是谁是个彻头彻尾的种族主义者。”马克尔表示，应该要调查这个说法。他说，在他生病的时候他女儿的表现让他很失望。