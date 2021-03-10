制衡中国 拜登主持四方安全峰会 美国务卿与防长联袂访问日韩

美国总统拜登周五与澳大利亚、日本及印度总理举行“四方联盟”视讯峰会，联盟旨在联合抵御中国强权。峰会后，美国国务卿布林肯，美国防长奥斯汀联袂访问日本和南韩，这是美国新政府外交与防务高官的首次外访，目的也是为了面对中国强化相互之间的关系。随后，奥斯汀还将访问印度。

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美国白宫发言人表示，拜登总统决定与日本、澳大利亚与印度举行首届多边峰会，显示美国重视与印太地区盟国的合作关系。

针对印太四国联盟举行首度峰会，中国外交部发言人赵立坚周三批驳称，中国希望任何地区合作的有关国家多做有利于和平、稳定的事，“而不是相反”。他还警告美方应摈弃冷战零和思维，“客观、理性看待中国发展和国防建设”。

四国首脑在峰会上将讨论采取何种手段保证印太地区海洋安全的问题，记者就“四国安全机制”是否存在一个反北京战略询问时，白宫发言人表示，四国联盟不是为了反对“一个对手”而建立的。

四国联盟在特朗普政府后期得到强化，面对中国，拜登政府基本上在继续前任的策略。

就美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀首次外访选择日本和韩国，法新社评论说，这是拜登政府把与中国对抗作为美国优先目标的一个新的迹象。

上周，布林肯在演说中形容中国是“二十一世纪地缘政治最严重的挑战”。他表示，美国与中国的关系将是竞争与合作并行，“在健康的环境下竞争”，在可能的情况下合作“””“在必要的情况下对抗”。