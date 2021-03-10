台湾清查外流大陆农产品种逾12种将祭三项管制措施

中国大陆宣布禁止台湾菠萝输入之后，在台湾引发了台湾品种外流的争议。行政院农业委员会清查发现，台湾至少有12种以上品种外流到对岸，包括菠萝、释迦、茶等，造成的损失目前还无法估计。农委会将祭出「禁止侵权农产品回销台湾」、「在目标市场申请品种权」、「增列种苗等输出管制」三种管制措施，也不排除修法，对刻意外流品种的人科以刑责。

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台湾农委会副主委陈骏季表示，台湾对禽畜、种原、种苗、收获物、技术等输出，都有管制规范，但至今只对一件农业机械类案件裁罚过，至于普通种苗，因为种子体积小、容易携带，除非人赃俱获，才能依品种权提告。

为了避免台湾的品种持续外流，陈骏季说，依照现有法规，只要在台湾有登记品种权的农产品，就可以禁止其他国家回销到台湾；外界担忧台湾品种外流到中国大陆种植后卖到第三国，会造成双方外销市场的竞争，因此农委会将在台湾主要农产品的消费市场先主动申请品种权，届时可适时对外主张权利，阻绝侵权的农产品交易。

其次，他说，未来也会依产业发展，检讨或新增植物种苗、种禽畜、水产种苗等的输出管制项目。他说，日本草莓和葡萄的种苗，先前也曾流入中国大陆又回销，因此日本打算从明年起，对违法外流种苗的人，处以刑罚，台湾社会如果能形成共识，也会研议修法跟进。

针对外界质疑，台湾恐怕很难阻绝大陆销售侵权的农产品，陈骏季说，台湾毛豆就有类似作法，目前已经在国外申请品种权，当地合作业者也会随时注意进口品种，有异状会协助通报，如果输入台湾就更容易处理，因为台湾对于这些品种都有掌握。

至于外流的品种如果经过中国大陆改良再外销，是否会难以辨识及主张品种权呢？台湾农委会表示，品种可以透过外在特征判断，也能以分子标志确认，对方改良时如果无法清楚交代品种来源，代表违法取得，将无法申请品种权。

台湾农委会清查，台湾品种外流到中国大陆的菠萝有四种、释迦一种、茶七种，莲雾、芒果也疑似外流，但数量尚待确认。此外，吴郭鱼、草虾、斑节虾、石斑早期使用台湾品种，现大陆已经自行研发品系，并建立完整的技术。

不过，台湾目前禁止进口中国大陆的农产品多达六百多种，包括菠萝等生鲜水果，即使大陆生产台湾农产品，无论是否有品种权，多数本来就不能进口到台湾。