国产科兴频出意外港人反过来用BioNTect疫苗

香港再多新增一宗接种科兴疫苗后死亡个案，惟政府不但未有煞停计划，更公布扩大接种范围至学校教职员、地盘工人、餐饮员工等七类优先组别，涉约130万人。此外下周二起新增12间中心接种BioNTech，市民今早9时起可在政府网站预约3月16日至30日的名额，预计约14万个。

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BioNTech疫苗由德国和中国合作生产。

据苹果日报报道，9日今早约8时50分登入网接种网站，及后显示仍需要“排队”9分钟，之后登入过程顺畅，页面中新增了优先群组类别，包括学校教职员、注册建筑工人、餐饮业、超市员工等。

科兴疫苗频频出现接种后不良反应，18间普通科门诊中，有数间未来三日仍有空位，包括将军澳普通科门诊明后两日多了4个时段可供预约，惟12至27日额满；南葵涌赛马会普通科门诊明日到15日多了6个时段供预约；北大屿山社区健康中心明后两日亦有3个时段可供预约。其他8个科兴接种中心明日至30日都未有任何时段额满，仍有大量时段可供预约。

相反BioNTech疫苗有较多接种中心额满，港大微生物学系讲座教授袁国勇早前亲身到场接种的中山纪念公园体育馆，3月12日至23日全部满额，24日至25日只余3个时段有位，26至30日均有过半时段额满；西湾河体育馆12日至20日几乎全数额满，只剩3至4个时段有位，22日后较多时段选择。

荔枝角公园体育馆、九龙城区九龙塘教育中心社区接种中心未来三周亦几乎全部爆满，只剩数个时段有空位；观塘晓光街体育馆未来一周亦几乎满额，24日后才有较多空位；上水龙琛路体育馆12至15日大致额满，17日后有位，元朗体育馆首星期大致额满，22日后较多空位。

今日新增接受预约12间BioNTech疫苗接种中心，包括大埔墟体育馆、荃景围体育馆、中文大学医院、东涌社区会堂和圣保禄医院等，预约接种日期为3月16日至30日，早上反应不算踊跃，尚余大量空位。

下午5时许，8间可接种科兴疫苗的中心有7间不同日子仍剩大量空位，只有中央图书馆明日、周五至周日大致爆满，其余日期仍剩大量空位；而首批可接种BioNTech的7间疫苗中心包括中山纪念公园体育馆，未来两至三周都几乎爆满；但新增今日起供预约的12间BioNTech疫苗中心反应暂未见踊跃。