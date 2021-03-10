巴黎集会纪念西藏抗暴62周年

数千人周三在巴黎集会，纪念西藏抗暴起义62周年，62年前，藏人的反抗遭到北京政权的残酷镇压。

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法新社现场报道，大约近两千人高举西藏雪山狮子旗，高举“自由西藏”标语，喊着“西藏不属于中国”的口号在巴黎集会。

自由西藏大学生协会一名负责人对法新社说：“今天对我们是非常重要的一天，这是一个所有藏人在拉萨起义抗暴，揭露中国镇压的日子。”她说：“今天是62周年纪念日，62年的和平斗争，62年的抵抗，62年的中国镇压。我们站在这里显示我们的存在，我们的抵抗，我们的历史”。

组织者泣不成声地表示，”站在这里，我们很悲伤，但我们也很自豪，我们的人民正在西藏默默地死去，我们在这里就是要打破沉默，就是要说'不'，‘够了’，世界必须睁开眼睛，法国政府必须苏醒“。她还说，”“中国要同化藏人，要藏人讲汉语，但是我们拒绝。西藏也许不会在明天独立，但我们相信我们的抵抗力，我们希望有一天西藏得到自由”。

法新社报道说，中国军人1950年侵入西藏，之前，自清王朝覆灭后，西藏实质独立四十年。1956年，藏人开始武装反抗，1959年3月17日，西藏宗教领袖达赖喇嘛逃到印度，中国军队血腥镇压了藏人起义。

根据流亡藏人，数千藏人死在镇压中。

多年来，达赖喇嘛为维护西藏文化和藏人的宗教权利全球奔走，他持续呼吁中国当局让西藏实现高度自治。