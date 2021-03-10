报道指澳门跟随香港未来将封闭网站

第一个因国安法而被封杀的网站香港编年史，现已透过新的网域可供用户浏览

香港国安处在年初首度引用国安法，要求网络供应商封锁反送中运动网站“香港编年史（hkchronicles.com）”，港人无法查阅黄蓝店等资料库，令本港正式踏入“翻墙”年代。有澳门市民向《苹果》透露，当地电讯商近日亦疑似将该网站封锁，而且连香港暂未封锁的香港即时抗争地图“ HKmap.live”都无法连接，要透过VPN才能浏览。有澳门立法会议员指封网情况从未在当地发生；澳门政府及电讯商暂未回覆查询。

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香港编年史在今年1月初被本港网络供应商封锁，但警方一直拒认曾按《国安法》要求封锁，起初仅得香港01及明报等传媒引述消息提出，直到供应商之一香港宽频回覆传媒查询时承认是“按照《国安法》的要求停止连线至有关网站”，消息才获证实。

有澳门市民向苹果日报透露，当地近日开始有网站无法连接，除了“香港编年史”，连香港暂未封锁、在反修例运动中提供警车、冲突等实时位置的香港即时地图“HKmap.live”，同样无法浏览。他分别透过当地4大网络供应商澳门电讯、中国电讯（澳门）、MTel电讯及3澳门测试，全部都无法连接；《苹果》另外委托澳门居民测试，情况亦相同，不过只要使用VPN“翻墙”，即可如常浏览。

同伺服器IP网站亦被封 新网域却可如常连接

香港首度封网时，《苹果》发现与编年史共用同一伺服器IP的逾百个网站均一并被封，当中包括国际医学期刊、创投公司网站等，估计网络供应商是直接针对“编年史”的IP位址进行封锁；供应商后来疑改用“域名污染（DNS pollution）”等较精准技术进行封锁，才不再出现殃及池鱼情况。

最新的测试发现，澳门现时与本港封网的初期情况相约，与编年史共用IP的不相关网站目前同样全数被封，估计当地亦是以IP位址进行封锁。至于编年史其后为避过封锁而购入新网域“blockedbyhk.com”及“goodhope.school”，在香港现时已经被列入封锁之列，但在澳门就可如常连接。《苹果》已就事件向澳门政府、以及4间网络供应商查询，暂未获覆。

澳门立会议员：取缔网站应光明正大跟程序

澳门立法会议员区锦新指，印象中过去至今当地未出现过政府部门要求网络供应商封锁网页等做法。他强调，如因涉及犯罪、文化风俗等理由欲取缔特定网站，当区必须透过正式法律途径向网络供应商提出要求，“要光明正大跟足程序，唔可以秘密命令。”由于他目前仍未掌握有关事件，有待相关部门或网络供应商回应澄清。

他又补充，按现行法例，澳门政府可根据《网络安全法》要求网络供应商封锁特定网站，估计即使事件属实，也未必与《国安法》有关。“澳门国安法系2009年透过正常本地立法程序通过，同香港嘅情况好唔同……并无涵盖（封网）呢个范畴。”