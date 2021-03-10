日本基本决定东京奥运会残奥会不接受一般外国观众

日本政府已基本决定东京奥运会和残奥会将不接纳来自海外的普通观众。至于原因，据复数的政府相关人士反映，是因为在新型冠状病毒持续感染之中，如果接受海外的普通观众，担心在国内带来变异病毒的扩展，因此不得不做出如此决断。对于国内的观众，也将定出上限，4月将做出决定。

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奥运相丸川珠代、奥组委主席桥本圣子、东京都知事小池百合子、国际奥委会主席巴赫、国际残奥会主席帕森斯3月3日举行了五方磋商，就在3月内判断能否接纳海外观众达成了一致。下周五方将再次举行会议，做出最后决定。

由于不接纳海外观众，希望借助海外游客恢复观光需求并带动经济重振的政府战略将不得不做出调整。目前，奥组委将推进面向海外出售的门票的退票工作。

同时，3月25日开始传递的奥运圣火，奥组委基本决定在福岛县位于楢叶町和广野町的足球设施“J-Village”举行，但是将以无观众的方式进行。

奥组委指出，作为新冠对策，不仅在沿途，相关仪式也有必要彻底避免观众聚集观看。目前围绕出发仪式已展开协调，将仅限相关人士和受邀嘉宾出席，普通民众无法参加。

圣火传递从福岛县出发，到7月23日开幕式为止将由约1万名火炬手接力跑遍所有日本都道府县。根据奥组委的新冠对策，除了呼吁民众避免前往居住地以外都道府县观看外，并积极推荐收在家里看网络直播。