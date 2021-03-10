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日本基本决定东京奥运会残奥会不接受一般外国观众

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东京奥运会
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作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

日本政府已基本决定东京奥运会和残奥会将不接纳来自海外的普通观众。至于原因，据复数的政府相关人士反映，是因为在新型冠状病毒持续感染之中，如果接受海外的普通观众，担心在国内带来变异病毒的扩展，因此不得不做出如此决断。对于国内的观众，也将定出上限，4月将做出决定。

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奥运相丸川珠代、奥委主席本圣子、京都知事小池百合子、国际奥委会主席巴赫、国际残奥会主席帕森斯33行了五方磋商，就在3月内判断能否接海外众达成了一致。下周五方将再次行会，做出最后决定。

 由于不接海外众，希望借助海外游客恢复光需求并带动经济重振的政府略将不得不做出整。目前，奥委将推面向海外出售的门票的退票工作。

 325日开始传递的奥运圣火，奥委基本决定在福岛县位于楢叶町和广野町的足球施“J-Village行，但是将以无众的方式行。

 委指出，作新冠策，不在沿途，相关式也有必要底避免众聚集观看。目前围绕发仪式已展开协调，将限相关人士和受邀嘉出席，普通民众无法参加。

 圣火传递从福岛县，到723日开幕式止将由1万名火炬手接力跑遍所有日本都道府。根据奥委的新冠策，除了呼吁民众避免前往居住地以外都道府县观看外，并极推荐收在家里看网直播。

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