王宇获奖后失联或与恶俗维基案有关

中国人权律师王宇3月8日国际妇女节荣获美国国务院颁发的“国际妇女勇气奖”之后与外界失联，美国国务院表示密切关注王宇的处境，中国国内有维权律师认为王宇的被控应该同她正在代理的敏感案子恶俗维基案有关。

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美国第一夫人吉尔·拜登（Jill Biden）和国务卿布林肯（Antony Blinken）周一（3月8日）共同出席“国际妇女勇气奖”的网络颁奖典礼，中国维权律师王宇同其他20名女性一同荣获嘉奖，但是王宇却在获奖当日与外界失联，一直到本台播音日王宇的电话依然无法接通，她在推特上最后一次发表推文的时间是三月六日，当时她在返回北京的途中被滞留在广州机场。

王宇是2015年709案中第一个遭到逮捕的律师，她是业内公认的勇敢律师，北京有律师认为她此番被消声灭迹应该同她正在处理的敏感案件恶俗维基案有关。

2019年5月，“支纳维基”等海外网站曝光习近平的女儿习明泽、姐夫邓家贵的个人信息，随后办案单位之一的广东茂名警方抓捕了多位转播上述网站信息的大陆“恶俗维基”网站的成员。

2020年12月30日，北京当局将恶俗维基网站相关人员牛腾宇定为“主犯”，判处14年监禁及罚金13万元人民币，另外23名恶俗维基网站相关人员或会员也获不同刑期，其中9人是未成年人，王宇律师与她的丈夫包龙军律师是牛腾宇以及被判处两年半的未成年人陈泺 luò安的代理人。他是未成年人中被判得最重也是唯一提出上诉的人。牛腾宇在拘押期间遭受酷刑，被抓时的罪名仅仅是因为侵犯公民个人信息权，但检查部门随后增加了寻衅滋事和非法经营两大罪名。

王宇律师在接受美国媒体采访时指出，这24名被判的人，并不是真正侵犯公民个人信息的人，因为很多最原始信息的获得其实来自中国公安部门。

“恶俗维基”的创办人暂居日本的肖彦锐2月23日向美国自由亚洲电台透露，被外泄的习明泽个人信息，并非是通过黑客手段获得，而是从中共当局，包括公安、交警、边检等多个公民信息管控系统中，付钱购买回来的。

王宇律师指出，公安部门无法找到真正的责任者，因此，制造了一个假案，那这些年轻人来当作替罪羊。