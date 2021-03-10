领英宣布暂停在中国接纳新会员

美国微软旗下的领英（LinkedIn）职业社交网络3月9日宣布，暂停在中国接纳新会员，同时检查自己是否符合中国法律。并称，此举跟微软邮件系统遭中国黑客攻击毫无关联。

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领英集团在标注日期周二（3月9日）的声明中说："我们是一个全球平台，有义务遵守适用于我们的法律，包括中国政府对领英中国版的规定。但是该集团发布的声明没有进一步说明导致其暂停在中国接纳新用户的具体法律细节。

法新社说，领英网站是人们在中国可进入的为数不多的国际平台。在那里，所有被视为政治敏感话题都以“国家稳定”的名义受到审查。科技巨头们被逼着屏蔽网上所有当局不想要的内容。

至于那些拒绝向中国审查低头的科技巨头，包括“脸推油”（Facebook、Twitter、YouTube）与Instagram，长期以来在中国被精巧的"防火长城"系统封锁。

领英从2014年开始有中文版。当时领英决定接受中国严格的审查制度，换取业务扩张。为领英进入中国，微软公司通过其在中国合资企业屈从于中国当局的规则。现在领英有5000万用户。

领英因从其页面删除中国持不同政见者的账户和政治敏感内容，而受到批评。对于删除中国持不同政见者的账户，领英表示弄错了。

上周，微软的邮件系统（Exchange）受到黑客攻击。这些攻击被查到是北京支持的中国黑客组织，租用美国境内的服务器干的。至少有3万家美国机构受到影响，包括美国的企业、城市和地方政府。

不过，领英的一名发言人向彭博社保证，领英暂停在中国接纳新会员，与邮件系统遭到攻击没有任何关联。

法新社说，微软在中国的发展历程并不总是一帆风顺：其必应搜索引擎，曾在2019年暂时停运。2014年，其Windows软件也曾面临反垄断调查。