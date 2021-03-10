2019理大生阿翔走上流亡路如今在美无倚靠

香港反修例运动一周年晚上，警察在中环进行大围捕，多名手无寸铁的年轻人被下令一字型站在街上接受搜身检查。

阿翔2019年加入了“理大围城”，今天他美国接受香港传媒访问时，希望流亡的抗争者在外地不同地方组成团队，为香港重光奋斗。

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反修例运动加上《国安法》阴霾下，不少抗争者身陷囹圄，刑期动辄以3年起跳。在“理大围城”留守13个日与夜的抗争者眼见身边同路人陆续因不同罪名被捕，今年初独自远走，日前成功抵达美国，希望获批政治庇护。他接受苹果日报越洋访问时指，《国安法》实施后港府只会“拉到冇人够胆出声为止”，希望流亡的抗争者在外地不同地方组成团队，为香港重光奋斗。

早前47名民主派人士被控串谋颠覆国家政权罪，当中43人仍身陷囹圄，有人说法庭一墙之隔外，也不过是更大的监狱。21岁的阿翔（化名）2019年反修例运动期间参与过大大小小抗争，包括冲入立法会、中大保衞战和理大围城，其中他在理大度过了13个日夜，开过两次记者会，“太多人受伤、喊、走唔到，到后来筋疲力尽”。

阿翔说当时留守到尾声，警方最终没有“爆门”搜索，“他们有钥匙，因为如果爆门爆了全个，Poly（理工大学）所有门，变了破坏学校资源”，结果出乎大家意料之外，他是在警方撤退后，混在人群中就这样走了出去。理大的记忆都藏在心里，同时亦成为恐惧被捕的梦魇，“我觉得我最需要走系因为两个记招，呢个系最主要原因，我惊始终都会找到我，因为陆陆续续都有人被抓。

2020年初武汉肺炎在港爆发，抗争活动无奈停止，阿翔开始觉得，留下来的作用不大，亦担心一旦被捕，理大一役的历史会少了个见证人，“2019年12月到2020月12月，觉得留下来帮不了什么，只会多个手足俾人拉，二来好多人问做咩唔走……我有呢个身份，理大入面嘅嘢可以由我把口讲出嚟，由一个受害者身份又好，手足身份又好，如果他朝港共政府发现我的身份拉了我或者被消失，那我就真系唔可以再同大家讲，（不可以）保护呢段香港历史”。

阿翔与父母关系疏离，亦没有BNO，经朋友帮忙，辗转到了美国，计划申请政治庇护。今年初他带着两万港元只身出发，旅途上心情忐忑，忧虑随时被捉，幸好有惊无险，“都系博一博，万一中途被截，可能真系会送中，但无计可施，当初走都系一个冒险，反正都返唔到香港”。 他对于留在香港的抗争者，显得更为担心，“我知道香港有一班手足还在奋斗中，我理解他们有的想等手足出来之后一齐走，但系我最坏打算系，班手足未必真系出来”。

阿翔说《国案法》后，近日43名民主派人士不获保释，是意料之内的制度崩坏，“大家应该早已预计得到，上至议员，下至普通市民，将来只会越拉越多，拉到没有人敢胆出声为止。”他认为有忧虑的抗争者，应该尽早计划离开，任何抗争证明，都可成为申请政治庇护的原因。

他相信大家在海外仍可为香港努力，各地形成手足团队，香港将来会重光，“这里曾经系我们出生、由细到大都，虽然说不上好大感情，但我想或多或少喺每个人心目中都占了一地位，只是想在这个地方给港共同中共摧毁咗，他朝有一日我们成功重光，我想我们会令他们变得更好，以后都不会给港共入侵”。

对于2019年种种，阿翔说从不后悔抗争，回忆抗争以前，他对人生有很平凡的期待，未知今后能否在地球另一端实践，“同普通人一样想安居乐业，退休有时间去香港海滩清洁吓环境、执吓垃圾，因为成日都给人乱抛垃圾”。

阿翔是在抵达美国前接受访问，入境后正被当局羁留，据了解，他已循法律途径寻求政治庇护，正待移民局处理申请。苹果日报向美国国务院查询香港抗爭者申請庇護情況，暫時未獲回覆。