Covid-19：中国医护人员也对疫苗存疑

中国近期公开的一项调查结果显示，公职人员对自愿接种抗Covid-19疫苗，也是勉为其难。

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如同法国，中国医护人员也对抗Covid-19疫苗有疑虑。尽管疫苗最早是在中国问世，但最近的一项调查显示，北京公职人员自愿接种疫苗的比率不到74%。

据本台RFI驻华记者拉加德Stéphane LAGARDE周三（2021年3月10日）的报导，在北京，属于享有优先接种抗Covid-19疫苗人群的医护工作者没有追捧疫苗。

法广存档图片 ： 中国武汉 2020年1月25日 Image d'archive RFI : Un patient infecté par le virus corona a été emmené à l'hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan, le 25 janvier 2020. © Hector RETAMAL / AFP 法新社

中国官方的疫苗和免疫杂志在本月初公开的一项调查结果显示，知识层次和受教育程度越高的医护人员，接种疫苗的意愿相对较低。而疾病预防控制中心的工作人员则把这一人群定性为关键人群，因为他们遭感染的风险较大。但其中一部分人可能是认为，在一个新确诊病例归零的中国，不急于接种疫苗。以3月9日周二为例，中国大陆没有任何本地新确诊病例。

与病毒变异赛跑

中国首都就此所存在的疑虑尤其引发关注。但这种情况并非独一无二。据香港«南华早报»此前报告，去年十二月，中国东北某医院的一名医生曾表示，他不想成为实验室里的一只小老鼠。

对近三千名卫生人员在上个春季时所做的这项调查显示，有近三分之一没有回答提问。负责这一调查的团队建议，要对医护人员和高危人群加强解释和教育工作。

法广存档图片 - Image d'archive RFI : L’épidémiologiste Zhong Nanshan à la tête du combat contre l’épidémie en Chine. C’est lui qui a révélé la transmission interhumaine de la Covid-19, le 20 janvier 2020. © RFI 法广 /Stéphane Lagarde

中国著名的流行病学家钟南山院士指出，疫苗接种行动是与病毒变异做赛跑。中国卫生当局现在要加快步伐，目标是要在今夏之前实现让40%的民众完成疫苗接种。