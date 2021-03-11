东日本大地震十周年 日美首脑发表共同致辞

3月11日，是日本2011年发生“3·11”东日本大地震十周年纪念日。日本政府3月11日下午在东京都千代田区的国立剧场举行追悼仪式，天皇、皇后夫妇、日本首相菅义伟等政府官员等出席，并在当天下午2点46分---地震发生的时刻共同进行默哀。与往年不同的是，日本首相菅义伟与美国总统拜登发表了共同致辞。受疫情影响，今年的追悼仪式大幅减少了参加者的规模。

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日本政府主办的“3·11”东日本大地震追悼仪式，从2012年开始每年都举行，2019年有大约940人参加。受新冠疫情影响，2020年的活动被取消，改为在首相官邸举行献花仪式，前首相安倍晋三致悼词。

在东日本大震灾迎来十周年之际，日本首相菅义伟与美国总统拜登发表了共同致辞。

共同致辞指出：10年前，在东日本大震灾中发生了三个灾害，失去了几乎数不清的人们的生命，给日本国民带来的莫大的痛苦和灾难。在迎来这个肃穆的纪念日的时候，我们向由于震灾而牺牲所有的人们寄托哀思的同时，也对经受如此巨大的悲剧，至今仍然生活在悲痛中的遗属和这一地区的人们表示由衷的哀悼。

日本德仁天皇在致辞中提到福岛县上个月发生的大地震，天皇指出：我们有必要认识到：震灾并不是过去的事情，现在也仍然继续。

天皇指出：十年来，许多的受灾者，一面经受着超出想象的巨大的灾害的痛苦，一面互相帮助，共同跨几多困难。还有国家和全国的地方自治体及超过160个国家、地区和许多国际组织、众多的志愿者等、国内外的许多人以各种各样的方式为支援日本的复兴竭尽全力。

我与皇后一起，也曾访问了受灾地区,感到通过有关人员的努力和各地区人们的合作，复兴正在进展。我们对目前为走向复兴尽力的人们的不懈努力深表敬意。