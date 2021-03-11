中国：人大会议为香港的选举改革铺平道路

中国人大会议周四几乎一致同意对香港的选举制度进行改革，这将使北京政府对香港议会选举中，亲民主的反对派候选人，拥有否决权。

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中国全国人大近3,000名代表对西方各国的警告不予理会，没有意外地批准了前英国殖民地的“改善选举制度的决议草案”。 投票结果宣布时，赢得了全场的掌声。没有代表投反对票，只有一位弃权。

上周宣布改革草案后，伦敦，华盛顿和布鲁塞尔都警告中国当局，不要对香港的自治权和自由权继续发动新的攻击。

法新社指出：草案对香港立法会代表任命的修改是在北京实施香港国家安全法近一年后进行的，这一期间对香港亲民派人士遭到闻所未闻的镇压。在2019年香港发起针对北京在港影响力的大型抗议潮之后，北京实施了这项法律。不过，中国国家主席习近平的权力没能阻止反对派在2019年底，香港地方选举中取得的巨大胜利。

在周四的投票之后，估计人大常委会负责起草法案，法案文本获得人大正式批准后，再在香港实施。

该文本尚未公布，但人大的一位高层解释说，文本将包括提高香港“选举委员会”的作用，该委员会隶属于北京，已经直接任命了立法会议员的一半。

自从1997年回归以来，这一作法让北京能够保证立法会的议案获得多数人的赞成票。