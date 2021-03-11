欧盟批准使用美国强生疫苗 法国表示不准备停止使用阿斯利康疫苗

欧盟周四批准使用美国强生制药厂研发的单剂新冠疫苗。这是欧盟批准在27国境内使用的第4支新冠疫苗。在丹麦等欧洲多国宣布，暂时停止使用阿斯利康疫苗后，法国表示，目前不准备停止使用阿斯利康疫苗。英国首相约翰逊发言人强调，阿斯利康疫苗安全有效。

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法新社称，欧盟的有关决定对被指责疫苗接种缓慢的欧盟来说是一剂"强心剂"。不过，据多个渠道获悉，首批强生疫苗可能不会再4月前到达。

欧盟执委会主席冯德莱恩在推特上发文称，"更加安全有效的疫苗正准备上市。在欧盟药品管理局积极审查之后，我们刚刚授权在欧盟使用强生疫苗。"

欧盟药管局此前已核准3支疫苗，分别是2020年12月底批准的美国辉瑞药厂与德国生技公司BioNTech共同研发的疫苗，其次是2021年1月批准美国药厂莫德纳的疫苗，第3支是阿斯利康与牛津大学合作研发的疫苗。

欧洲药管局说，强生疫苗有正面评价，批出这款疫苗使用许可后，欧盟在抗疫及保障民众生命健康方面，会有另一个选择。

强生疫苗只需注射一剂，美国、加拿大等国已批准使用，南非正加快审查。

另据法新社报道，在丹麦等欧洲多国宣布，暂时停止使用阿斯利康疫苗后，法国卫生部长维兰周四表示，法国目前不准备停止使用阿斯利康疫苗。维兰在每周新闻发布会上表示，在欧洲500万接种阿斯利康疫苗的者中，仅有30人出现凝血问题，这个比例不构成高风险。

丹麦、挪威和冰岛先后表示，由于有人在接种英国阿斯利康疫苗后出现凝血问题，宣布暂时停用这款疫苗。丹麦卫生部说，报道指有人接种有关疫苗后出现血块，卫生部决定暂停接种相关疫苗14天作为预防措施，但丹麦卫生部同时表示，目前没有证据显示血块问题与疫苗有关。挪威和冰岛卫生部门也宣布，暂停相关疫苗的注射。

英国外相拉布表示，阿斯利康疫苗在英国国内经反覆测试，证明可以安全采用，但他强调尊重每一个国家按自身监管程序所作的安全决定。

英国首相约翰逊发言人也强调，阿斯利康疫苗安全有效。英国药物监管部门说，没能确认有证据显示阿斯利康疫苗有问题，他并指当民众获安排注射该款疫苗，应继续前往接种。