王岐山领头捧习近平 百年复兴夜长梦多

中国全国人大会议进入尾声，这个被称为“举手机器”的年度盛典让人能记住什么呢？至少，“老臣”王岐山在一次短短的讲话中以宣誓的语调反复颂扬习近平令人诧异。在习近平国家主席第二任期行将结束之际，观察人士认为王岐山此举明显是在为习氏顺利延续执政摇旗呐喊。

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身为中国国家副主席的王岐山3月6日出席湖南代表团讨论时，发表的讲话并无多少新意，王岐山已远非当年当年协助习近平反腐时有种震慑的力量，因帮习有功，他本应在十九大退下，结果破例担任了国家副主席。副主席的角色更多是礼仪性的，虽然他被视为“第八常委”，但也几无具体的作为。

但是两会这种场合，适合高声宣扬。根据新华社报道，王岐山在很短的讲话中八次提到习近平：“要以习近平思想为根本遵循......”“要以习近平思想为指导......”要对“习核心”如何如何，“要在思想和行动上同以习近平为核心的党中央保持高度一致”等等，王岐山这是为了表白忠心，还是为了强化习近平的权力？至少，王岐山领头之后，观察人士注意到，今年的两会，捧习，颂习又胜过以往。

习近平第二任期以来，尤其是通过“修宪”废除国家主席任期制以后，捧习风愈演愈烈，打头的主要是习的亲信，比如把习近平称为“一尊”的栗战书，还有通过强势吹捧挤入亲信圈但近来不是太活跃的天津市委书记李鸿忠，他的名言是“忠诚不绝对就是绝对不忠诚”。北京市委书记蔡奇、重庆市委书记陈敏尔，广东省委书记李希等。上海市委书记李希都不甘落后。

资深评论人郑中原指出，今年“两会”最新这一轮颂习风潮更为罕见。主要是吹捧习近平的高官言论都获得新华社通稿高调集中刊发，并且特别强调习的“舵手”称号，这是学毛泽东，甚至超越毛，明显是在为二十大连任造势。但他注意到这次表忠的规模显示有人人过关的意味。

那次修宪废除国家主席任期制，也有王岐山的功劳。修宪为习近平连任铺平了道路，但是，习近平此后遭遇了中美贸易战，香港反送中风暴，以及让中国形象在全世界变得日益暗淡的新冠疫情危机。

中共现在全面控制了香港，习近平还宣布抗疫取得了胜利，脱贫取得了历史性胜利。胜利一个接着一个，在观察人士看来，习宣布胜利，表面上是为了给今年中共成立百周年献礼，实质上是让所有的人接受他的胜利，无形中承认他的英明，为打破中共规矩的第三任铺平道路。

习近平的亲信们已经做了许多的歌颂，人事布局早已完毕，但是，为什么还要在两会上，让全体高官利用所有机会以不同的方式表忠呢？

在观察人士看来，大谈“四个自信”的习近平，对自己的未来不一定那么自信，百年复兴梦，夜长梦多。