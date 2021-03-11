美国指责中国修改香港选举制度破坏香港民主 将使美中高层对话"更加困难"

美国周四谴责中国修改香港选举制度，称这是对香港民主的践踏，也使下周将举行的中美高层战略对话"更加困难"。英国外交大臣拉布周四表示，修改香港选举制度将进一步破坏国际社会对中国的信任。

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路透社消息，美国国务院发言人普莱斯周四表示，中国人大批准对香港选举制度改革方案对香港的自治，自由及民主进程"构成直接的冲击"，减少了民主代表制 并扼杀政治协商。

周四闭幕的中国全国人大会议表决通过“全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定”。

普莱斯周四在新闻发布会上表示，在国务卿布林肯及国家安全顾问沙利文下周四与中共政治局委员杨洁篪及外长王毅在阿拉斯加安克雷奇会面时，美方将坦诚地向中国方面表明其态度立场，告知中国此举是对美国维护的价值观的挑战。

布林肯及国家安全顾问沙利文与中共政治局委员杨洁篪及外长王毅的会面，将是拜登入主白宫以来，美中之间首次高级别会谈。普莱斯表示，我认为对话将是"艰难的"，在双方立场争议领域，美方不会引而不发

美国国务院宣布，美中将举行高级别战略对话。《华尔街日报》引述华盛顿官员指，美方将在会上提出关注北京政府对香港的立场，以及对台湾的施压。

另据路透社报道，英国外交大臣拉布周四表示，修改香港选举制度将进一步破坏国际社会对中国的信任。拉布发表声明称，“这是北京架空民主讨论空间的最新举措，与中国自身做出的承诺相悖，”“这只会进一步破坏对于中国作为国际社会中的主要一员，履行国际责任和法律义务的信心和信任。”