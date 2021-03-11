香港立会增至90议席选委会由5界别共1500人组成

全国两会今日表决通过，有关“完善香港选举制度”的决定，新华社迅速公布决定的具体内容，并表示即时生效。报道指出，这个决定有9条，“确保以爱国者为主体的『港人治港』”，“提高香港特别行政区治理效能”。决定中表明选委会将扩大至1,500人，成员将包括港区人大、政协委员、全国团体香港代表。立法会将扩展至90席，行政长官要获最少188名委员联合提名方能入闸。

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新华社公布的内容亦表示，选委会由五个界别组成，分别是工商、金融界，专业界，基层、劳工和宗教等界，立法会议员、地区组织代表等界，港区全国人大代表、全国政协委员和有关全国性团体香港成员的代表界，合共为1500人。

公布又指出，立法会议员每届90人，通过选举委员会选举、功能团体选举、分区直接选举三种方式分别选举产生。

至于行政长官选举，公布表示候选人要获得选举委员会不少于188名委员联合提名，且上述五个界别中每个界别参与提名的委员不少于15名。行政长官仍用选委会成员选出，而且要取得过半，方能当选。

将审查、确认选委会候选人、行政长官候选人及立法会议院候选人的资格，香港会“健全和完善有关资格审查制度机制”，“确保候选人资格符合香港基本法、香港国安法、全国人大会常委会关于香港基本法第104条的解释和关于香港立法会议员资格问题的决定以及香港本地有关法律的规定。

决定亦授权全国人大常务委员会根据本决定，修改香港《基本法》附件一《香港特别行政区行政长官的产生办法》和附件二《香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》。香港当局亦依照决定和全国人大常委会修改后的香港《基本法》附件一和附件二，修改香港的本地法律，依法组织、规管相关选举活动。