黄碧云颠覆国家获准保释

47人因参与民主派初选而被控串谋颠覆国家政权案，总裁判官苏惠德上周批准其中15人保释，律政司迅即追杀其中11人，要求覆核保释决定，令11人须继续还柙。国安法指定法官杜丽冰今早在高等法院处理律政司对黄碧云及伍健伟的覆核申请，她表明将会即日裁决。法官听罢陈词，拒绝律政司的申请，准黄碧云保释。

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黄碧云继续由资深大律师夏博义代表。黄碧云穿着青色外套从囚室步出后，向旁听人士挥手，看来精神不错，黄的丈夫佘云楚及另一女亲友挥手回应，余云楚开庭前向太太竖起手指公。黄在开庭前亦隔着玻璃与律师团队商讨文件及倾谈。

黄的丈夫佘云楚听到法官批出保释时顿时松一口气。后方的男亲友拍拍佘肩，本来愁眉不展的他流露喜悦之情，留心聆听法官的说话，亦多次望向妻子。

黄碧云获准以总裁判官苏惠德批出的保释条件保释，包括：

1. 任何人不得直接或间接以任何方式（包括传统实体/电子媒体/任何公众平台），作出、发放或转载任何可能有合理理由被视为任何根据其性质可构成违反国安法、或香港法例中维护国家安全的罪行的言论。

2. 任何人不得直接或间接以任何方式（包括传统实体/电子媒体/任何公众平台），作出任何可能有合理理由被视为任何根据其性质可构成违反国安法或香港法例中维护国家安全的罪行的行为。

3. 不得直接或间接组织、安排、参与或协调任何级别的选举（投票除外），不论政府或非政府举办的任何选举。

4. 不得直接或间接以任何方式联络任何外国官员、议员、任何各级议会成员或其他服务于以上人员的人士。

5. 不准离港，须交出旅游证件及BNO，每晚12时至翌晨7时宵禁。

黄碧云亦须交出10万元现金、及丈夫提交10万元人事，其他保释条件包括不可离港、居于报称地址及每周报到四天。

法官宣布休庭消毒后，黄的丈夫仍在签署文件时，伍健伟已经从囚室步出，向旁听席众人挥手。多名天水连线的成员，包括区议员林进在庭内一见伍就展露欢颜，大力挥手回应。

伍健伟一见天水连线成员，随即送出一个飞吻，有成员双手放头作心形回应。伍又与成员隔着玻璃幕讨论还押期间“送衫”的做法，其间笑谓：“我实走唔到㗎。”成员回应：“我唔畀你讲呀。”

伍健伟今由资深大状彭耀鸿代表。

律政司一方今亦继续由副刑事检控专员杨美琪代表出庭。

法官杜丽冰甫开庭表示，收到传媒的联署信件，要求法庭剔除《刑事诉讼程序条例》第9P条下报导保释程序的限制。惟她指出，虽然公开审讯的原则重要，亦理解传媒报道的责任，但同时她亦有责任保护未来聆讯的完整性（integrity)，以及保护诉讼各方的利益，遂拒绝相关申请。

总裁判官苏惠德上周经过马拉松式开庭，批准刘伟聪、林景楠、杨雪盈、吕智恒、黄碧云、伍健伟、张可森、何启明、施德来、李予信、郑达鸿、谭文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林共15人保释候讯，惟律政司随即引用《刑事诉讼程序条例》第9H条，申请覆核保释决定；按照法例，15人须继续还柙，等候48小时内带上法庭。

而在带该15人上高院前夕，律政司改变主意，放生刘伟聪、林景楠、杨雪盈及吕智恒四人。

此外，戴耀廷撤回保释申请。其余被告则不获准保释，包括区诺轩、赵家贤、钟锦麟、吴政亨、袁嘉蔚、梁晃维、徐子见、岑子杰、毛孟静、冯达浚、刘泽锋、黄之锋、李嘉达、谭得志、胡志伟、朱凯廸、黄子悦、尹兆坚、吴敏儿、谭凯邦、何桂蓝、刘颕匡、杨岳桥、陈志全、邹家成、林卓廷、范国威、梁国雄、岑敖晖、王百羽、余慧明。案件5月31日再讯。

其中9名被告放弃行使8天覆核保释的权利，包括赵家贤、钟锦麟、刘泽锋、谭凯邦、李嘉达、范国威、刘颕匡、徐子见及陈志全，其他被告将于明天再提讯申请保释覆核。

22名被告明将覆核保释申请

经历上次47人同时应讯、最终耗时四日四夜才完成的提堂程序，法庭终于“从善如流”，明天22名被告的保释覆核申请将分成三个时段处理，分别是早上9时30分、10时45分，以及中午12时正开始，每个时段审理7至8名被告，同样由国安法指定法官、总裁判官苏惠德主理。