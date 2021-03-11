BioNTech疫苗有大法B官李国能保证科兴登时乏人问津

继疫苗专家袁国勇后，香港前任大法官李国能也接种“BioNTech、复必泰”疫苗，相比最近频频出事的科兴疫苗，后者显得有点冷清。

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BioNTech复必泰疫苗首日开打，中山纪念公园体育馆疫苗接种中心一早便有市民排队等候。不少人表示选择BioNTech因保护率较高，有人称早前接种科兴疫苗后死亡个案令他失信心，“（就算）约了打针也取消！”有人则表示“袁国勇都打这种疫苗。”

现年72岁的首任终审法院首席法官李国能，10日今早亦到中山纪念公园体育馆接种BioNTech疫苗，没有回应传媒提问。而今早一名外籍人士于中山纪念公园体育馆接种疫苗后不适送院。

7间由医管局营运的社区疫苗接种中心，今日起开始提供BioNTech复必泰疫苗接种。中山纪念公园体育馆疫苗接种中心早上8时前便有约50人在场排队等候，当中不少是外籍人士。入场要先扫安心出行二维码或登记个人资料，之后到位于2楼的接种中心打针。

市民称过程畅顺，医护人员会询问身体情况后才安排打针，打完针后休息15分钟便可以离开。今早有一名39岁外籍男子于中山纪念公园体育馆接种疫苗后不适，被送入玛丽医院，情况稳定。

67岁的林先生是兼职保安，他告诉苹果日报早前曾尝试预约打科兴疫苗但不成功，但近日接种科兴疫苗后的死亡个案令他失去信心。

另一名老妇称，有见BioNTech复必泰疫苗的保护率较高，“袁国勇都打这种疫苗”由又指已谘询家庭医生意见，不太担心副作用，“顺其自然啦。”

任职医生、60岁的David认为打疫苗是做正确的事。他称选择BioNTech复必泰疫苗因其比起科兴有较多数据支持，“这和政治完全无关......只是我们看到复必泰和其他疫苗，比起科兴都有更多数据。”他指不担心副作用，认为武肺疫苗的副作用与其他疫苗类近。至于近日注射疫苗后的死亡个案，他称可能只是偶然，相信政府专家指死亡与疫苗无直接关系的说法。

68岁的梁先生称自己从事有关方面的研究，认为BioNTech疫苗较好，打疫苗则是责任。他称自己有高血压30、40年，但一直受控，不担心疫苗的副作用。