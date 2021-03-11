BNO移民港人取回强积金成为保险业财路

英国今年1月底正式开放BNO签证服务，陆续有港人申请及获批签证。据苹果日报获悉，强积金受托人宏利于今年2月底发出新指引，厘清BNO签证可获接纳为申索提早提取强积金的证明文件，但需视乎当时移民政策。积金局发言人回覆指，受托人担当把关角色，会整体考虑相关事实和资料，包括BNO签证。有宏利财富管理经理向苹果日报透露，已有5名客户有意将强积金累计权益整合至宏利账户，以便日后移英前能方便提取。

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根据获得的宏利内部指引，永久离港申索情况有三种，一是离港往中国内地；二是家庭/配偶签证/许可证；三是离港往英国（BNO签证），其中BNO签证部份属于新增项目，相信是方便前线员工向客户讲解。

宏利财富管理经理Mic Chiu接受访问访问时透露，BNO签证是永久离开香港的新方法，由于过去欠缺相关指引，引起业界及客户不少疑虑，一度以为要获批英籍才符合提早提取强积金的资格，如今公司最新指引清楚说明BNO签证属有效证明。

Mic Chiu续指，提早提取强积金的申请人仍要到民政事务处宣誓，以及提供其他证明，而且“越多证明越好”，他又透露有2名客户去年12月底以酌情入境安排（LOTR）移英，当时已宣誓惟未能提早领回强积金，如今再透过申请BNO签证再闯关。

强积金一哥宏利今次行动反映市场需求，Mic Chiu透露，新指引公布后，已有5名客户准备透过半自由行将强积金累计权益转移至宏利账户，部署日后移英前方便提取，“始终打工多年工，本来就是自己的钱，当然放在身边安稳”。Mic又提醒近日投资市场较为波动，建议移民前将资产转移至保本基金，可避免资产大缩水。

宏利发言人回覆指，若成员取得有关可在香港以外地方居住的文件证明，例如居留签证，可申请提早提取强积金累算权益，收妥及核实所需文件后，再按积金局的指引及法定程序审批申请。

对持英国BNO签证为永久离开香港的文件证明，并且可以提早提取强积金，移英港人Marco指是“德政”。去年7月以LOTR移民英国的Marco，早前申请BNO签证，目前还在等候批核中，对于将钱放在香港，坦言“最好尽快拿走，为什么做把钱放在香港，我又不是闲钱多”。又指如果是年轻夫妇，又育有小朋友，生活开支压力大，如果“可以那得走当然最好”确实可以纾缓移英经济压力。

根据强积金法例规定，强积金受托人在处理以永久性地离开香港为由，而提早提取强积金的申请时，须担当把关者的角色，审视申索人提供的证据，以判断是否信纳申索人已获准在香港以外地方居住。积金局发言人补充，法例要求受托人在评估有关申索时，必须检视全部事实和资料，包括BNO签证。

苹果日报向滙丰、BCT银联、友邦及永明查询，业界对此解读大致相若，均表明会按积金局既定要求处理，强积金成员若以永久离港前往英国为由提出申请，可提交BNO签证连同其他相关证明文件（见表），其中BCT银联发言人回覆指，是否需要提交额外附加证明，则由个别受托人自行就每个个案的整体相关考虑，再作出个别决定。根据骏隆截至1月底资料显示，宏利市占率达24.6%，排名第一；滙丰、永明、友邦、BCT银联分别占18.6%、10.2%、9%及5.8%。

市传宣誓纸有效期仅得半年，积金局发言人回覆说法不属实，强调宣誓纸上并没有设定有效限期；另有业界人士亦指出，宣誓表格由积金局提供，并会不定期更新，对上一次更新为2019年，除非有新版本，否则宣誓表格依然有效，从无听过仅半年有效的说法。

近年持续有人以永久离开香港为由提早提取强积金，2019年有30,300宗，涉额48.45亿元；2020第一季及第二季，分别有7,600宗及6,000宗申请，涉额12.95亿元及9.9亿元。根据法例，若作出虚假或具误导性的陈述，借词提早提取强积金，或会被检控，首次定罪，最高可被罚款10万元及监禁1年；其后每次定罪，最高可被罚款20万元及监禁2年。

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