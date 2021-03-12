中国修改香港选制台湾批爱党者治港国台办警告乱港谋独无出路

中国全国人大昨天通过修改香港选举制度，台湾和大陆对此掀起口水战。陆委会批评中共推行的「爱国者治港」，其实是「爱党者治港」。国台办则批民进党政府，政治操弄香港事务，企图乱港谋独。

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大陆13届全国人大四次会议昨天通过「关于完善香港特别行政区选举制度的决定(草案)」。大陆总理李克强指出，人大作出的决定很明确，就是要坚持与完善「一国两制」的制度体系，始终坚持「爱国者治港」，也是为了确保「一国两制」行稳致远。

李克强表示，大陆明确提出要继续全面准确贯彻「一国两制」、「港人治港」、高度自治方针，严格依照大宪法与香港基本法办事，落实好特区政府维护国家安全的法律机制与执行机制。

台湾陆委会副主委兼发言人邱垂正批评说，中共推行爱国者治港，其实是中国共产党直接治港，也就是所谓的「爱党者治港」，最终将遭历史及人心的严格检视。

陆委会呼吁，相关各方应停止蛮横打压香港的民主自由，致力于维护香港的高度自治，兑现对港人的承诺。

国台办发言人朱凤莲昨晚则就陆委会的批评响应表示，13届全国人大通过有关香港选举制度的决定，体现了全面贯彻落实「爱国者治港」原则，是维护国家主权、安全、发展利益和香港长期繁荣稳定的必要之举，将有力保障「一国两制」的实践行稳致远。

她说，民进党当局对全国人大的涉港决定妄加评论，打着所谓民主、自由的旗号欺骗舆论，恶意攻击，再次暴露其政治操弄香港事务，乱港谋独的险恶用心与邪恶本质。国台办并警告民进党当局，谋独没有出路，乱港企图不会得逞，积累罪恶必遭严惩。

此外，大陆总理李克强昨天在年度记者会上谈到两岸关系时说，陆方坚持一个中国原则与「九二共识」，反对任何形式的台独活动。陆方也一直坚持「两岸一家亲」的理念，继续推动两岸融合发展。

对此，台湾陆委会副主委邱垂正也强调，台湾民意没有接受且质疑北京当局所既定一中原则的九二共识，呼吁对岸要相互尊重，要以善意理解的态度务实对话，处理双方分歧。

至于香港政府要求公务员宣誓拥护「基本法」及效忠特区政府，有两百多人因不愿签署声明，可能被开除。台湾陆委会也表示，公务人员忠于职责虽是天经地义，但拒绝助纣为虐也是人情之常；相关执政者一方面背离「港人治港、高度自治」的承诺，伤害民众自由民主法治等基本权益，一方面又要公务人员白纸黑字宣誓表忠，「这样的双重标准令天下人不敢苟同」。