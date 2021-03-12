人民日报批评香港功能团体变成“揽炒派”

官媒人民日报发表评论文章，批评功能团体选举向“分界别的直接选举”演变，“偏离了代表业界利益、表达团体诉求的初衷”，又指区议会在行政长官和立法会产生过程中分量很重”，导致原本“非政权性的区域组织”变成“揽炒派”政治恶斗的场所。

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现行立法会选举制度，少部分功能组别以个人票为主，如社会福利界、教育界、资讯科技界、法律界、医学界、卫生服务界等，皆由泛民主导。

人民日报日前发表的评论文章，以《适合香港实际的选举制度才是好制度》为题、指香港选举有“制度缺陷”、“已经到了不得不改、非改不可的地步”。文章配图以阶梯形式显示由 2014 年占领运动、2016 年雷动计划、2019 年风云计划 至 2020 年初选等，指有人一步步的“企图夺取香港管治权”。文章指香港近几年来受“黑暴”、“港独”、“揽炒”祸害，有利用选举制度漏洞“登堂入室”的反中乱港分子”，在公共事务和服务社区上“毫无建树”，却在“危害国家安全上不择手段”。

评论称，“鞋子合不合脚，自己最清楚；制度好不好，关键要看是否符合实际，能否促进香港繁荣稳定”。从相关选举的决定草案来看，“赋予选举委员会更大职能”、“扩大社会均衡有序的政治参与”，是其重要思路。这能确保“爱国爱港者治港，反中乱港者出局”，“不给反中乱港分子任何窃取染指管治权的机会”，亦能实现“更加广泛的代表性”，更好凝聚香港社会共识。