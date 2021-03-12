华府开腔批评北京大幅改变香港政治制度

美国周四谴责中国通过法案大幅改变香港的选举制度，形容北京持续攻击香港的民主，并预料美国国务卿布林肯下周与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和外长王毅的会谈，将颇为艰巨。

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国务院发言人普莱斯(Ned Price)说，中国全国人大通过《关于完善香港特别行政区选举制度的决定草案》，是“直接攻击香港的自治、自由和民主进程及限制政治参与”。他说，有关的选举制度改变，“目的是减少民主代表和扼杀政治讨论”。

普莱斯说，布林肯将在会谈中坦率告知中国其所作作为如何挑战美国的价值。他说：“我会预期有一些艰难的对话，我们在讨论到彼此分歧的问题时，肯定会直言不讳。”白宫发言人普萨基(Jen Psaki)说，美方将在会谈中提出中国对新疆维族实行种族灭绝政策的问题。

他说，美国亦会探讨一些合乎美国利益又可与中国合作的项目，包括气候变化。但他强调：“但重点是我们不会为谈而谈，我们期望北京…展示认真寻求达到其经常挂在口边的愿望，改变双边关系的基调。”

在此同时，布林肯、白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）将在下周与主管外事工作的中国国务委员杨洁篪、外交部长王毅在阿拉斯加举行会面。

这是自拜登上任美国总统以来，美中两国高层官员的首次面谈，预计将为拜登任内的美中交往定下基调。

美国国务院3月10日发表声明指，双方官员将在3月18日会面，讨论“一系列问题”。

一名不具名的美国资深官员透露，美中官员将探讨新冠疫情、气候变化，还有多个双方存在分歧的问题，包括香港、台湾以及中国或对澳大利亚实施的“尚未公布的经济禁运”。