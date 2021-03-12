土耳其海运中国 六千吨铜不翼而飞？

国际知名的大宗商品贸易商摩科瑞遭遇骗局。土耳其上船的300个集装箱在中国抵港后，发现遭掉包：6000吨铜被涂着红色的石块取而代之。

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国际知名的大宗商品贸易商摩科瑞遭遇骗局。土耳其上船的300个集装箱在中国抵港后，发现遭掉包：6000吨铜被涂着红色的石块取而代之。

国际财经资讯媒体Bloomberg彭博新闻于本周率先披露，总部位于瑞士日内瓦的摩科瑞Mercuria是一家著名的大宗商品国际贸易商。摩科瑞于近期遭遇一桩匪夷所思的骗局。在土耳其购入的6000吨铜，于阿姆巴利港（Ambarli）受检装船，300个集装箱在运抵中国港口后才发现被人用涂了红色的石块掉包。这一骗局再次揭示国际贸易中的巨大风险。

法广存档图片 ： 土耳其伊斯坦布尔 Image d'archive RFI : Une vue d'Istanbul，le 13 octobre 2020. © AP Photo/Emrah Gurel

本台RFI法文网周三（2021年3月12日）在«原材专栏» (Chronique des Matières Premières) 刊出记者Marie-Pierre Olphand的追踪报导，介绍从事大宗商品国际贸易的摩科瑞近期所遭遇的一桩令人难以置信的骗局，金额高达3600万美元。

摩科瑞一案情况简介

这桩案子发生在2020年。如今被公开，是因为司法程序和土耳其方面的抓捕行动。300个装运了铜的集装箱在上封条前，曾在土耳其靠近伊斯坦布尔的阿姆巴利港（Ambarli）被清空，接受一家专业公司的检查，遭人掉包换成涂了红色的石块。而仅从封条上来看，似乎没有任何异样。这批集装箱出海后，瑞士贸易商依照合约支付了3600万美元。一个月后，首次在中国靠港后才被发现遭掉包。

多家银行有类似遭遇

摩科瑞一案的异常之处在于其遇窃货物之巨，但此类案件并不罕见。法国业界人士透露，每两年会爆出一桩类似大案。2008年法国兴业银行（Société Générale）曾投诉一名土耳其珠宝商，寻找15吨被窃的黄金。2017年法国外贸银行（Natixis）曾提出司法诉讼，指一批被存放在中国的镍，文件有假，涉案金额3200万美元。

国际贸易的金融风险

伪造证书ˎ一物多卖属于常见的作假，但在金属交易中，存在品质上货不符实的情况。一名业界人士解释说，作假越来越细致，但难以预防。另有人说，这是职业风险，因为原材料通常来自规则缺乏透明ˎ便于投机取巧的国家。