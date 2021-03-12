学者：阻工商界支持北京不信任者入闸

全国人大会议昨日以绝大比数通过修改香港选举制度的《决定》，包括立法会增至90席；设候选人资格审查委员会；选委会由1200人增至1500人，除了原本选特首的功能，亦可选出部分立法会议员，以及提名立法会候选人等。特首林郑月娥不同意方案属“民主倒退”；民主派批评，《决定》意味20多年来的政制进步“一次过取消，仲要呕凸”，民主派参选空间大减。明报引述学者形容选委会日后角色将更重要，获工商界支持但不获北京信任的特首参选人，日后料无机会“入闸”。

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人大以2895票赞成、0票反对、1票弃权，通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》。《决定》提及，将授权人大常委会修改《基本法》附件一、二，即特首选举及立法会选举方法。

《决定》提到选委会将由1500人组成，包括：（1）工商及金融界，（2）专业界，（3）基层、劳工及宗教等界，（4）立法会议员、地区组织代表等界，（5）人大、政协、有关全国性团体香港成员代表界别；除可提名、选举特首，亦可选出立法会部分议员、提名立法会候选人。在新选委会组成下，特首候选人须获不少于188个选委提名，在5个界别须各获不少于15名选委提名，当选须获逾半选委支持。

不过，《决定》未有提及各界别具体分布，以及界别选民基础会否改变等。林郑月娥称尚未到细节阶段，未能回应，亦非政府职权范围，仅说原本在第三界别的“社福界”是专业人士，相信人大常委会会将之归纳到“专业界别”。

立法会议员将由70人增至90人，分别由选委会、功能组别及直选产生，但未提及3个组别各有多少议席、“超级区议会”会否取消，以及会否修改选举方法等。《决定》列明会设资格审查委员会，审查选委、特首、立法会议员候选人的资格（见另稿）。

选举“有重要情况” 特首应及时报告中央

《决定》又提到，日后特首应当就香港选举制度安排和选举组织等有关重要情况，及时向中央政府提交报告。

行政会议召集人陈智思日前形容修改令香港民主进程回到回归初期，律政司长郑若骅日前称是“后退一步”；林太昨日表明，不认同形容今次工作是“民主倒退”或收窄参政机会，并称全国人大常委会亦会继续聆听。她不认为修改选举制度后港府不会被监察、制衡。

至于何谓“爱国者治港”、爱国是否亦包括需要爱党，林太称，爱党并非爱国的要求，但需尊重、接受中国实行社会主义、由中共管治。她称爱党只是党员的责任，自己并非党员，相信在场各人亦非党员，但需接受香港是中国的一部分。

全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟称，法工委与有关机构将于下一步工作认真听取、研究及吸纳各方意见。港澳办发表声明称，“完善”香港选举制度“如同驱散香港的政治阴霾”；中联办形容为国家确保香港长治久安的必要之举。

民主党主席罗健熙形容，可见日后的立法会，将会是香港回归以来由直选产生议员比例最小的一次，将过往20多年的进步“一次过取消，仲要呕凸（吃不完兜走）”，民主派参选空间大减，对香港而言，方案亦只见坏处、不见好处，他对此感到可惜及伤感。

中大政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，选委会的角色日后将更重要，特别是新增界别的人代政协等，他形容为北京的“嫡系组织”，从而增加北京对本港选举的控制，提高安全系数。他指出，北京以往在选委会都未能稳夺一半席位，需与工商界“结盟”；而日后特首候选人须同时获5个界别的提名，不但令民主派不可能入闸，连部分北京认为不信任的工商界支持的代表，例如上届参选人、前财政司长曾俊华，相信在新增界别下亦不会获入闸机会。