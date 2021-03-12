日本奥运大臣：东京奥运会不以接种疫苗为参加前提

据报道，国际奥委会（IOC）主席巴赫在11日以线上方式举行的国际奥委会全会第二天的审议中透露，接到了中国奥委会有关向东京奥运会和明年2月北京冬奥会参加者提供新冠疫苗的提议，并称“增加部分的费用将由国际奥委会负担”。对此，日本奥运会和残奥会担当大臣丸川珠代12日表示：事前我没有听说这件事，我只是在国际奥委会的网页上得到这个消息。丸川珠代指出：我们举行奥运会不以接种疫苗为前提的原则不变。

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同时，东京奥组委的武藤敏郎秘书长说：事前完全没有通知我们，而丸山珠代表示：我的认识是谈到了对承认中国新冠疫苗的国家提供疫苗，承认中国疫苗的国家可以对此作出判断，而在我国，对于中国的疫苗，是否有企业进行了承认申请我们完全不知道。

据悉，有国际奥委会委员询问日本运动员的接种预期，武藤敏郎回答称：“日本政府尚未发布明确消息”。

丸川指出：我们现在所研究的对策是，不接种疫苗，也能参加奥运会，并没有把接种疫苗作为前提。我们将在五方会谈中对此加以确认，在得到理解的基础上进行调整。

日本官房长官加藤胜信在12日上午的记者会上对此表示：并不掌握详情，因此不便做具体评论。他还说：我没听说就此与国际奥委会事前有具体的商谈。加藤指出：日本政府即使不把接种疫苗作为前提，也正在积极推进能够举办安全、安心的大会所需要的包括检查与行动管理在内的综合性感染症对策的讨论。