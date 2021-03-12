林郑：选委会和立会选举时间或对调

北京出手修改香港选举制度，行政长官林郑月娥首次表明或因应人大常委会的决定，把原定 12 月举行的特首选委会选举及原定 9 月举行的立法会换届选举对调，即先举行选委会选举，再举行立法会换届选举。届时新一届的立法会将出现选委会的新组别。

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全国人大常委会通过“完善”香港选举制度的决定后，会由特区政府在本地公布实施及交立法会审议通过。但距离下一届行政长官选举，只剩下约一年时间时间。林郑月娥告诉凤凰卫视，她承认时间非常紧迫，但指选委会选举、立法会选举及行政长官选举要一步接一步做。

“从逻辑上来讲，因为经过调整的选举委员会，除了有以前的功能去提名行政长官候选人，以及投票选出行政长官候任人让中央来任命，现在又多了一个功能，这个功能就是要透过自己选举产生一定数目的立法会议员，以及要负责提名这些选立法会议员的候选人。所以从逻辑来讲，应该是选举委员会的选举是先举行的。”林郑月娥在访问中说。

林郑月娥又强调，爱国者治港是天经地义的事，“完善”香港选举制度是合情、合法、合理，亦刻不容缓，“有部分议员利用了这个重要的宪制平台。在特区，立法会是一个很重要的机关，但却用它来反对中央，制造一些两地的矛盾，违反『一国』，甚至勾结外国势力来制裁香港，所以这些行为是完全不能接受，必须要从完善选举制度方面入手。”

至于下届会否竞逐连任？林郑月娥则表示不会回答这问题，但认为香港是有这样的人才的，“有的人说好人都不做行政长官，这个位好难做。但是第一，我们有了国安法，起码社会的安全治安我们可以处理。不需要再担心香港惶恐终日。如果这一次能够完善这个选举制度，我很希望有更加多的有能力的人士参选，去管理未来的香港。”

林郑月娥又指自己做了近四年行政长官，认为其中一条件是要做好“一国两制”的捍卫者，维护中华人民共和国的宪法以及基本法，“未来的行政长官，是需要一位好坚定的行政长官。要坚守原则，不可太受到外面的声音或者不同意见的影响。”