法媒：新冠病毒是石正丽改造的病毒？

新冠疫情爆发一年之后，最初被认为是阴谋论的病毒来自实验室泄露的可能性越来越受到科学界的关注，尽管北京当局极力否认。当然，中国政府无法承担造成全球两百万人死亡这一重大的责任。法国电视二台“特派记者”调查节目用几个月的时间找到了一系列的证据证明病毒来源的可疑性，大胆地提出了到目前为止在法国媒体依然半遮半掩的问题。例如：为何不能排除病毒是人为改造的可能性？他们在中国，印度，美国等国进行实地报道，并且采访了多位国际知名的病毒学专家，甚至派遣团队前往云南蝙蝠洞附近观察，获得了珍贵的第一手资料。

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S蛋白似乎为人体特设 学者无人可解

法国国家科研中心的病毒学家Etienne Decroly是最早对新冠病毒自然来源版本提出质疑的法国科学家，他不仅认为病毒可能来自实验室泄露，还通过对病毒传染人类的途径的研究认为病毒或来自实验室改造。他认为新冠病毒的S蛋白上存在一个（Furin）蛋白酶的酶切位点，这一特点是其他新冠病毒所没有的，也正是它使病毒具有高度的传染性，导致了一场全球性的大流行病。

一年多来，全世界多个国家的病毒学专家都发现S蛋白这种特异功能，但是没有任何人能够解释为何它特别容易进入人体。澳大利亚病毒学家在研究新冠疫苗时意外发现，人类感染新冠病毒的可能性远远高于别的生物种类，他们感觉该病毒似乎是专门为人类而制造。

新冠病毒是GOF的产物？

法国电视二台的报道指出，武汉病毒实验室的石正丽与美国病毒学家Ralph Baric 合作多年，从事增进病毒基因功能（GOF）方面的研究，研究内容是改变病毒的基因以增加其传染性，新冠病毒是否是石正丽研制的人工合成病毒从实验室泄露？2016年石正丽同美国病毒学家合作进行病毒改造，将萨斯病毒与冠状病毒相结合总共改造了八个可以感染人类的冠状病毒。

提出上述质疑的并不仅仅是Etienne Decroly一人，澳大利亚著名病毒学家，林德斯大学（Flinders University）的Nikolai Petrovsky教授也是其中之一，他在接受法国媒体采访时表示：“当你把所有的现象汇总起来，你就不得不提出这一疑问，当然，我很希望能够排除这种可能性，但是，你越是进行深入的研究，就越是发现排除这种可能性是不负责任的，因为你不可能排除这种可能性。”

国际诸多病毒学专家都对病毒基因增功能研究（GOF）的危险性提出警告，法国巴士德学院的病毒学家 Simon Wain-Hobson早在2015年广岛原子弹爆炸六十周年纪念日时就提出警告，病毒基因增功能研究很可能在未来造成同样的灾难性的后果。他在疫情爆发之后不久接受法广采访时表示，虽然没有任何证据，但是，他不能排除这种可能性。法国国家科研中心的另一位科学家Bruno Canard也就GOF研究担心的表示：“尽管出发点的善意的，但是，这实在太危险了，因为倘若你成功的制造了一个可以感染人类的病毒，不能排除病毒在不知不觉中从实验室泄露，通过科研人员感染他们的家属，及朋友，一场大流行病就这样爆发了……类似的研究，到自然中去寻找病毒，对它基因进行改动，以便搞清楚它的功能，这就如同用打火机来寻找煤气管道的泄露口一样。”

RaTG13：一个充满谜团的病毒

根据法国电视二台的调查，在新冠疫情爆发之后两个月，2020年2月，石正丽在美国著名的“自然”杂志上发表文章，声称发现与新冠病毒基因96 %相同的一个名叫RaTG13的冠状病毒，但是，她的国际同行们想知道的是，她是何时发现这个病毒的？为何没有在疫情爆发初期就公布此一病毒？石正丽在自然杂志上发表文章时并没有明确病毒发现的时间与地点，也没有提供相关的数据。武汉病毒实验室拥有自己的数据库，但是，令人费解的是这一数据库在疫情爆发之后三个月被关闭，外界无法接触实验室的相关数据。有中国网民截获了数据库的相关网页，内容显示，实验室收集了数千个新冠病毒，病毒的来源有许多来自云南。

国际病毒学界认为石正丽没有在第一时间对外公布可以为研究新冠病毒提供宝贵资料的RaTG13病毒的行为是令人难以理解的。法国病毒学家Bruno Canard表示：“新冠病毒已经在全世界造成两百万人死亡，导致严重的经济与社会后果，中国方面能够做到的最起码的就是向外界公开信息，把实验室的数据对外公开。”

2013年云南蝙蝠洞感染事件

由于英国BBC和美国美联社记者在去云南蝙蝠洞采访时都遭到警方监督，在抵达目的地之后又被当地身穿便衣的人驱赶，最终未能达到采访目的。法国电视台因而采取了独特的对策，派遣一位能够说当地地方方言的中国人和一位摄影师假扮成一对去云南旅游的情人前往当地考察。当地农民向他们介绍，前往蝙蝠洞的公路已经遭到封锁，当局在蝙蝠洞口四周装置了视频监督摄像仪，多位试图接近蝙蝠洞的人已经被当局带走。由于风险太大，法国电视台因此决定停止在当地的调查，但是，人们不禁要问：中国当就究竟为何如临大敌？莫非石正丽从此地采集的冠状病毒标本确实与新冠疫情有关？

石正丽为何排除云南村民死亡与冠状病毒有关？

2013年，云南通关三名村民因清理一个充满蝙蝠的废弃的铜矿旧址尔感染疾病死亡，另有多人受感染患重病，今天这些人的身上被测出带有冠状病毒的抗体，当时，中国著名传染病专家钟南山作出的诊断是他们感染了一种冠状病毒。印度一位知名的病毒学专家在网上找到了一位中国病毒博士的博士论人，论文对云南感染病人的感染过程以及病症作出了详细的介绍。医生认为当初云南病人的肺部透视与今天新冠病人的肺部透视十分类似。不过，令人费解的是，石正丽日前在谈到云南感染病例时却强调这些村民是受到蝙蝠洞中的毒蘑菇的感染，而只字不提冠状病毒。

石正丽曾经就读于法国蒙彼利埃第二大学并且在法国获得博士学位。但她拒绝接受任何法国媒体的采访。

法国电视二台“特派记者”调查视频链接（有关新冠病毒的内容从38分开始）：

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-11-mars-2021_4302957.html