胡晓明辞任蚂蚁金服CEO，董事长井贤栋将兼任

当地时间3月12日晚间，蚂蚁集团董事长井贤栋向内部发布邮件称，公司CEO胡晓明将辞去蚂蚁金服CEO一职，未来将负责蚂蚁和阿里生态社会公益相关项目。在胡晓明离任后，井贤栋将兼任蚂蚁金服CEO。

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对此，蚂蚁集团回应多家媒体查询称，情况属实，董事会基于个人意愿同意这一请求，感谢胡晓明对公司的努力和付出。据公开资料显示，胡晓明于2005年6月加入阿里巴巴，先后在支付宝、阿里金融、蚂蚁金服担任重要职务。2019年12月，胡晓明出任蚂蚁金服CEO，向董事长井贤栋汇报。值得注意的是，在胡晓明出任蚂蚁金服CEO之后，支付宝内部进行了一系列业务整合，随后在2020年推出较大改版。

去年11月，备受瞩目的蚂蚁集团沪港两地上市计划IPO被紧急叫停。11月2日，央行、银保监会、证监会等四部门对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。12月26日，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局等金融管理部门联合约谈了蚂蚁集团。

《华尔街日报》11日报导指，阿里巴巴集团可能因其垄断做法被中国官方征以创纪录的高额罚金。报导援引熟悉北京方面思路的官员说，“只要该公司与其说话随意的创始人（马云）撇清关系，更紧密地站在中国共产党一方，监管机构并不希望打倒这家在中国家庭和全球投资者中都很受欢迎的科技巨头。”

英国《金融时报》周五另报导称，根据该报获得的被指是马云私人飞机的记录显示，蚂蚁集团IPO被叫停，马云开始对外低调后，他忙碌的行程急剧放缓。报导指，在去年10月之前，马云平均每三天就会出行一次。今年1月和2月，他大约每周只出差一次，主要是去北京和热带岛屿度假胜地海南，彭博社曾报道他被发现在海南打高尔夫球等。