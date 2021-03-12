阿里巴巴因垄断面临中国创纪录高额罚款

法新社援引美国《华尔街日报》周五报道，阿里巴巴可能因其垄断做法被征以创纪录的高额罚金，自去年12月以来这家由马云创建的电商巨头一直在接受中国监管机构的严格审查。

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据《华尔街日报》援引知情人士消息报道，阿里巴巴被课以的罚款金额可能会超过高通集团215年因反竞争行为支付的9.75亿美元罚款，是中国迄今课征的最高垄断罚款。

阿里巴巴和中国国家市场监管总局周五均没有对法新社就这一消息的质询做出回应。

由亿万富翁马云创立的阿里巴巴几个月来一直受到中国监管机构的严格审查，中国国家市场监督管理总局在去年12月宣布启动对阿里巴巴的反垄断调查。但除了有关其“二选一“排他性代理协议外，当局没有公开更多指控细节。

阿里巴巴实施“二选一“被举报受到监管总局对其涉嫌垄断行为地立案调查。“二选一“即网购平台要求与他们合作的电商，不能在其他平台上开售产品，即变相独家代理。

去年11月，阿里巴巴关联的企业蚂蚁集团的创纪录的37亿美元首次公开发行(IPO)计划被北京当局紧急叫停。在此之前，马云曾在公开论坛批评中国金融监管机构的作用。

不少分析将阿里巴巴的境遇视为来自当局的指令，尤其是马云在随后几个月能曾一度在公众前消失。

但《华尔街日报》报道引据熟悉北京思路的官员表示，中国当局不希望“打倒这家在中国家庭和全球投资者中都很受欢迎地科技巨头，只要它撇清与马云的关系并更紧密地与共产党保持一致，就可能会受到比蚂蚁集团要温和一些的对待。”

周五早间阿里巴巴在香港上市股票盘攀升近2%，显示市场有所放心