安徽省一政协官员在办公室意外死亡

陆媒3月13日报导，中共安徽省政府参事室副主任、安徽省政协提案委员会副主任朱新中，于3月初被发现在办公室意外死亡。安徽省政府参事室（文史研究馆）官网已经在3月9日更新的“机构领导”信息中，撤下了朱新中的简历。新浪网并没有撤除网上相关消息。

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该网站此前的信息显示，朱新中1963年12月出生，安徽青阳人。

他曾任安徽省青阳县政协副主席、县审计局副局长，池州市政协常委、市监察局副局长，池州市政协副秘书长、教科文卫体委员会主任等职务；2011年2月起，任省政府参事室副主任，负责参事业务、统战联谊工作。

另据安徽省政协官网，朱新中系十二届安徽省政协常委、提案委员会副主任，致公党安徽省委副主委。

今年1月26日，安徽大学统战部发布消息，称朱新中与该校的省政府参事孙兆奇及徐淑萍教授会面。2月9日，安徽省政府参事室官网还报导，朱当时还参加了“党组理论学习中心”的学习会议。

目前，中共官方尚未回应及通报朱新中的死因。搜狐、网易、凤凰网、观察者网等陆媒报导了相关消息，但很快删除。网页显示：“抱歉-您访问的页面不存在！”而新浪网保留了这则消息。