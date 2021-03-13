德防长：德国联邦国防军将阻止中国在印太地区的行动

德国国防部长克兰普-卡伦鲍尔打算通过德国联邦国防军来阻止中国在印太地区的行动。专家表示，卡伦鲍尔的语调比以前更为强硬。

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据《慕尼黑水星报》报道，德国做好了将一艘海军军舰开往印度太平洋的计划。今年夏天，“巴伐利亚号”将从威廉港启程前往远东。在回程路上，该护卫舰也将跨越南中国海。德国联邦国防部于三月初公布了这一消息。

德国防长克兰普-卡伦鲍尔现在首次公布了德方的意图。德国国防军出行印太地区，主要是为了阻止中国的扩张。这位基民盟政治家在推特上写道：“我们困扰地听到来自中国的军事威慑腔调，甚至是备战呼吁。我认为，我们应该在可能的地方与中国合作，在必要的地方予以反对。”

日前，中国国家主席习近平在人大会议上表示，“全军要统筹好建设和备战关系，做好随时应对各种复杂困难局面的准备，坚决维护国家主权、安全、发展利益，为全面建设社会主义现代化国家提供坚强支撑。”

克兰普-卡伦鲍尔向德国编辑部网络进一步阐述了她的思想。她说，“随着全球互联互通，全球责任也随之而来。印太地区是当今世界战略意义最重要的地区，有关自由、和平和繁荣的重要决定在这里作出，德国也直接受此影响。”这位德国防长还表示，“德国希望发出明确的团结信号，和德国的盟友一道宣誓在该地区的存在。”

德国外交部去年9月推出印太指导方针。今年3月初，德国国防部宣布，“巴伐利亚”号护卫舰（Bayern）今夏将从威廉港起航前往远东，返航途中将穿越南中国海。这将是2002年以来首艘德国军舰穿越南中国海。

柏林墨卡托中国研究中心的中国安全与外交政策专家海伦娜来加达（Helena Legarda）表示，克兰普-卡伦鲍尔的新声明“似乎并不意味着先前的政策有任何改变“，“但绝对是一个更强硬的语调”。这位部长没有直接提及海军在印度太平洋的任务。她认为，克兰普-卡伦鲍尔“想向北京传达一个信息，即德国已准备好进一步参与该地区，并在必要时处理中国的自信心。”