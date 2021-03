美军退役将领 : 什么是美国给中国设定的红线？

美国给中国设定的红线在哪里 ? 曾任北大西洋公约组织盟军最高指挥官的美军退役将领史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)日前撰文有所透露。

史塔伏瑞迪斯日前投书“日经亚洲”周刊(Nikkei Asia)指出,美国整体海上战略态势的基础是建立一个全球海上联盟,以对抗中国人民解放军的高战力部队。美国的红线包括:中国或北韩以核生化武器攻击美国及其盟邦;中国武力进犯台湾及离岛,包括经济封锁台湾或对台湾公共基础设施与机构发动大规模网路攻击。

其他红线还包括:中国攻击防卫尖阁诸岛(Senkaku Islands,钓鱼台列屿)及四周东海经济海域主权的日本军队;中国在南海採取重大敌对行动以进一步开发各岛礁并使之军事化,以部署军队对抗其他主权声索方;妨碍美国与盟邦海军执行全面自由航行作业;以及中国进攻美国缔约盟邦的主权领土与军事设施。

史塔伏瑞迪斯说,在美中战略脉络下,美国海军陆战队将坚决镇守海洋,并且能够航行至南海海域,深入中国赖以防御的岛链之内。,一旦深入至此,陆战队将动用武装无人机、网上攻击能力、战力强大的特种部队“陆战队突袭兵”(Marine Raiders)、防空飞弹,甚至猎杀舰艇的武器以攻击中国海上军力,甚攻击共军的陆上作战基地。比如中国在南海的军事化人工岛礁。

史塔伏瑞迪斯透露,美军印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)的战略、作战和战术团队正拟订美军部署的新方案,相关新选项将送呈国防部,作为新任部长奥斯汀(Lloyd Austin)的全面态势评估之一。美国国防部尤其希望,英国和法国等北约盟国也能参与其中。也将希望能劝使澳洲、纽西兰、印度、日本、韩国、新加坡与越南参与此类军事部署行动。

中央社介绍:史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)是北大西洋公约组织(NATO)第16位盟军最高指挥官,也是塔弗兹大学(Tufts University)佛莱契尔法律暨外交学院(Fletcher School of Law and Diplomacy)第12位院长,他的军旅生涯大部分时间戍守在太平洋地区,其新作:“2034:下一场世界大战的小说”(2034: A Novel of the Next World War)最近刚出版。