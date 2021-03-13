美国再将华为列入威胁国家安全企业黑名单

拜登政府团队高官即将与中国外交负责人会晤之际，美国联邦通信委员会12日再将中国电讯巨头华为列入可能威胁美国国家安全的电讯设备企业黑名单，同一天， 华盛顿法院一项裁决将中国智能手机小米暂时移出该名单。

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美国联邦通信委员会12日做出裁决，认为中国电讯业巨头华为集团，与中兴集团等电讯设备企业一样，对美国国家安全构成无法接受的风险。被列入同一黑名单的中国电讯企业除华为和中兴外，还有海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司和浙江大华技术股份有限公司。

拜登政府上台后任命的联邦通信委员会代理主席12日在一份公报中指出，美国人正越来越多地通过网络，工作、上学或就医。必须能对可靠安全的通讯设备有信心。该负责人表示，这项名单是为了指出方向，以便全国正在建设中的新一代网络，不再重复过去的错误，不去使用那些对美国国家安全或美国人的安全构成威胁的设备或服务。

这项决定显示拜登政府正延续特朗普时代对华为等中国电信企业的封堵策略。中方对特朗普时代的政策随拜登政府上台有所放松的希望至少目前难以变成现实。

华为集团近年来卷入中美科技竞争漩涡。特朗普政府怀疑华为可能帮助中国政府窃取情报，但从未能提供任何证据。自2019年起，特朗普政府就将华为列入黑名单，禁止美国企业向华为提供半导体等各类必需的美国技术产品。特朗普政府还同时呼吁其盟友追随其政策。

华为集团创始人任正非早在今年二月曾呼吁拜登政府推行开放政策。

同一天，同样被特朗普政府列入电讯企业黑名单的中国智能手机生产商小米则因华盛顿一家法院的裁决而暂时脱离了这个黑名单，相关的禁止美国投资人购买小米集团股份的禁令也暂停。做出裁决的法官认为，将小米集团列入黑名单的前任政府国防部长以及财政部长未能证明所说的的国家安全理由确实成立。