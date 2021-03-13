联合网： 台湾凤梨在日本遍地开花

中国自3月1日起，以检验不合格为由暂停台湾凤梨输入，连带影响台湾凤梨农业。全民开始买凤梨救凤梨，台湾凤梨目前也成为日本各大媒体报导焦点，有热心的日本人制成一张“台湾凤梨地图”，让大家更清楚在日本哪里买得到台湾凤梨。

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网友在PTT八卦版以“台湾凤梨在日本遍地开花的八卦”发文指出，热心的日本友人特地帮忙制作一张“台湾凤梨地图”，更早之前只有东西的西友百货买得到凤梨，现在连青森、飞騨高山、四国、名古屋都买得到了。

由于日本节目近期不断放送“凤梨”讯息，他认为跟节目的推波助澜有关系，但是最大功臣还是中国，笑说“感谢他们”。网友看到也说“日本也是满大的市场，能卖到那边值得肯定”、“帮销就已经很感谢了”、“日本人真的有情有义”。

这阵子，有日本网友在Twitter上分享，台湾凤梨在日本超市被抢购一空的画面。蔡英文也表示，台湾凤梨、芒果、火龙果的TGAP（良好农业规范）2020 PLUS，最近已经得到东京奥运组委会认可，符合东奥食材的资格，她也要日本民众等等，等到产季“大出”时，还会有更多台湾凤梨外销到日本。