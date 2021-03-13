首批中国援助新冠疫苗运抵加蓬

中国政府援助加蓬的国药集团中国生物新冠疫苗12日运抵加蓬首都利伯维尔，加蓬总理奥苏卡(Rose Christiane Ossouka Raponda,)及中国驻加蓬大使胡长春到机场迎接。《巴黎人报》13日报道：中国希望借助新冠疫苗接种在世界范围内发挥更大的作用。中国国药(SinoPharm)10万剂新冠疫苗抵达加蓬首都机场，这是其邻国赤道几内亚在几个星期前收到中国援助的新冠疫苗后，又一个非洲国家获得的疫苗援助。

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《巴黎人报》还表示：很多非洲国家大量订购了中国的疫苗。加蓬总统邦戈当天在社交媒体上表示，全国疫苗接种工作即将展开，医卫人员、安全部门及高风险人群将优先接种。

前往机场的加蓬总理奥苏卡还表示，他本人也会接种中国新冠疫苗的。截至3月13日，加蓬累计确诊新冠病例16660例，累计死亡96例。

加蓬从2月中旬把宵禁的时间从晚8点提前至晚6点。首都和外省不得随意进出；每个航空公司的国际航班也规定每个星期不得多于两班。《巴黎人报》表示：欧洲在援助非洲疫苗上大大落后中国。加纳成为首个通过COVAX计划收到新冠疫苗的国家。

中国外交部发言人2月3日表示：中国已正式加入世卫组织的“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)，应世卫组织方面请求，中方决定向实施计划提供1,000万剂疫苗，主要用于发展中国家急需；三家中国公司已申请加入该计划。

中国经济研究学家、法国国家科学研究院名誉研究主任裴天士（Thierry Pairault）对《巴黎人报》表示：中国不仅要向世界展示，一个发展中国家不仅可以自行研制新冠疫苗，而且可以向更多的国家大规模推广其“新产品”。